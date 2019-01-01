حارس النصر: كنا نحتاج لإثبات أننا الأبطال وعلينا مواصلة التقدم

براد جونز يتحدث عن الفوز على الهلال

تمنى الاسترالي برادلي جونز، حارس مرمى النصر السعودي، أن يكون الفوز على الهلال بمثابة انطلاقة أفضل بالنسبة لفريقه، بعد بداية متعثرة للموسم.

النصر حول تأخره بهدف نظيف، إلى فوز بهدفين مقابل هدف على الهلال، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الثامنة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

جونز قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "هدف الهلال هو الأول في شباكي هذا الموسم، لأنني لم استقبل أي أهداف بالدوري منذ بدايته".

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الحاس الاسترالي تابع: "كنا نحتاج لإثبات بأننا أبطال الموسم الماضي، وقادرين على المنافسة من جديد على اللقب".

واختتم جونز تصريحاته قائلًا: "الموسم الماضي كان دفاع النصر الأفضل، ولابد من استكمال الطريق، وأن نواصل التقدم",

الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي، بالرغم من الخسارة أمام النصر الذي احتل المركز الخامس بعد الانتصار.