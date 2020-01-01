برادلي: صلاح نفذ نصيحتي بشأن ميسي

برادلي المدير الفني لمنتخب مصر السابق يشيد بمحمد صلاح

تحدث الأمريكي بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر عن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ونصائحه السابقة له.

وكان برادلي تولى تدريب منتخب مصر في الفترة ما بين 2011 حتى 2013، ورحل بعد الهزيمة من غانا وعدم النجاح في التأهل للمونديال.

وقال برادلي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد" المصرية: "مستوى صلاح تطور كثيرًا منذ تركي لتدريب مصر منذ 2013، وهو لاعب عظيم".

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وأضاف مدرب منتخب مصر السابق: "نصحت صلاح عام 2013 بمشاهدة ليونيل ميسي والاقتداء به من أجل تطوير أداءه".

وأردف برادلي خلال تصريحاته: "محمد صلاح أخذ بنصيحتي واقتدى بميسي أفضل لاعب على الإطلاق، وبالفعل تطور أداءه ليصبح من أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الحالي".

صلاح يقدم مستويات مميزة خلال المواسم الأخيرة مع ليفربول وقاد الفريق لتحقيق دوري أبطال أوروبا والاقتراب من تحقيق الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا.