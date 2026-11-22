رباعية بدأها دومينيك سوبوسلاي بركلة حرة "أرضية" رائعة في الدقيقة 10، ثم أتبعه فلوريان فيرتس، وريو نجوموها وفيكتور مونيوز، في الدقائق 13 و66 و82، فيما تجلّت اللعبة الصعبة على عشاق اليونايتد في طرد مبكر، ناله ليني يورو، بالدقيقة الثامنة، قبل قيام مهرجان الريدز.

لنتطرق إلى مباراة القمة، من زاوية مختلفة، تتمثل في الجناح الفرنسي برادلي باركولا، الذي شارك "أساسيًا" مع الريدز، في مركز كان يقدم منه المصري محمد صلاح، ليالٍ تاريخية أمام مانشستر يونايتد على وجه الخصوص.

ولكن قبل ذلك، لنتطلع معًا إلى ترتيب جدول البريمييرليج، بعد المباراة، حيث حقق ليفربول فوزه السادس، والثاني تواليًا، ليحلّ رابعًا برصيد 21 نقطة، بينما بقي مانشستر يونايتد في مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز التاسع عشر، وقبل الأخير، برصيد ثماني نقاط.

باركولا vs صلاح

في الجبهة اليمنى، كان صلاح يعيش أفضل فتراته مع ليفربول، وتحديدًا في مباريات مانشستر يونايتد الذي كان بمثابة "وجبته المفضلة"، يكفي أنه سجل 16 هدفًا و6 تمريرات حاسمة في مرمى الشياطين الحمر، في 18 مباراة فقط في الدوري وكأس الاتحاد.

وبالتزامن مع "خضوع" مانشستر، فإن لاعبًا مثل صلاح، كان ليصنع أرقامًا شخصية جديدة، خاصة وأنه أهدافه "موزعة" على 11 مباراة.

ولكن، بالنظر إلى باركولا، فرغم أنه خرج بتمريرة حاسمة، حينما صنع الهدف الثالث لريو نجوموها في الدقيقة 66، بعد تلقي هدية اليونايتد في استغلال المساحات الخلفية، قبل أن يمرر عرضية أرضية إلى الجناح الإنجليزي الشاب، ليضع الكرة في المرمى، إلا أن ما قدمه بشكل عام، لم يكن ليُنسي جماهير ليفربول، ما كان يصنعه صلاح في مثل تلك المباريات.

ومع استعانة المدرب أندوني إيراولا، بباركولا على الطرف الأيمن، مع تواجد فلوريان فيرتس في العمق، وريو نجوموها على اليسار، ورغم تبادل الأدوار وحالة اللامركزية التي نجحت في تشتيت الخطوط الخلفية، وكسر الحاجز الدفاعي، إلا أن نجم باريس سان جيرمان السابق، لم يسلم من انتقادات جماهير الريدز، خاصة في ظل معاناته أمام المرمى، في اللمسة الأخيرة.

وذكر متابع عبر منصة (إكس)، إن الإله منح باركولا كل شيء ليصبح جناحًا من الطراز الرفيع، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى جودة الإنهاء واتخاذ القرارات أمام المرمى، فيما أبدى آخر تعجبه بشأن هذا اللاعب الذي حرم أراوخو من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

بوتشيتينو يعادل رقمًا سلبيًا منذ 100 سنة

وكان ماوريسيو بوتشيتينو قد أبدى خيبة أمله من تلك النتيجة، موعزًا الخسارة إلى اللعب منذ البداية بعشرة لاعبين، كما أن لاعبي اليونايتد لم يصنعوا في أرض الملعب، ما كانوا يجهزون له قبل المباراة، وإن كان أراد أن يقدم شيئًا مختلفًا تمامًا، مضيفًأ أنها لحظات صعبة يمرّ بها اليونايتد، والخسارة مؤلمة، ولكن عليهم أن يحولوا هذا الغضب في الملعب مستقبلًا.

ورغم ذلك، إلا أن بوتشيتينو عادل أسوأ بداية لمدرب في مانشستر يونايتد، بالخسارة برباعية نظيفة في مباراته الأولى، منذ عام 1926، حينما مني اليونايتد بنفس النتيجة مع لال هيلديتش أمام بولتون.

كلمة أخيرة..

"صلاح أسطورة كبيرة وأحترمه كثيرًا، ولكني لست (مو)، أريد تقديم أفضل ما لدي وترك بصمة في تاريخ النادي"، بتلك الكلمات، علّق برادلي باركولا عن تجربته مع ليفربول، وإمكانية خلافة الملك المصري في قلعة الآنفيلد.

ومع بعض الانتقادات التي نالها باركولا بسبب اللمسة الأخيرة، إلا أن لقطة صناعة الهدف لنجوموها، استحسانًا كبيرًا من قِبل الجماهير، حيث تمت الإشادة بالتعامل المثالي للجناح الفرنسي مع الهجمة منذ البداية، منذ نظرته للكرة ومن ثم الاستلام، والانطلاقة والمراوغة، والسرعة الخالية قبل التمرير إلى زميله، التي جعلت المتابعين يصفونها بـ"التعامل المثالي".