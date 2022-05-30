براتب أعلى من رونالدو .. مانشستر يونايتد يواصل محاولات إغراء دي يونج

مانشستر يونايتد يحاول استخدام كافة الوسائل الممكنة لإقناع فرينكي دي يونج بالانتقال إلى "أولد ترافورد".

يكثف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي جهوده من أجل الحصول على توقيع الهولندي فرينكي دي يونج نجم خط وسط نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

دي يونج يعد أهم هدف لنادي مانشستر يونايتد ومدربه الجديد إريك تين هاج لتعزيز كتيبة "الشياطين الحمر"، والنادي الإنجليزي لن يدخر جهدًا للحصول على خدمات لاعب وسط برشلونة.

تين هاج يعرف دي يونج جيدًا منذ فترة عملهما سويًا في أياكس، ويأمل أن يكون قادرًا على إقناع تلميذه السابق بحزم أمتعته والتوجه إلى مدينة مانشستر.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نقلت عن تقارير إنجليزية أن مانشستر يونايتد يخطط لجعل دي يونج اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق، دون احتساب المكافآت.

وأشار التقرير إلى أن دي يونج سيحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 395 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ليتجاوز رواتب لاعبين مثل دافيد دي خيا، وسانشو، ورافاييل فاران، وحتى كريستيانو رونالدو.

وبحسبة بسيطة، فإن دي يونج سيحصل بذلك على راتب سنوي يصل إلى 24 مليون يورو في الموسم الواحد إذا ما انتقل إلى مانشستر يونايتد.

يذكر أن تين هاج قد أجرى بالفعل محادثات مع فرينكي دي يونج لشرح مشروعه في مانشستر يونايتد، ووعده باحتلال الفريق لأحد مراكز المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل، وعودة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.

ويعد اللعب في دوري أبطال أوروبا مطلبًا أساسيًا بالنسبة إلى دي يونج، ولذلك يعارض حتى الآن الانتقال إلى مانشستر يونايتد، الذي سيخوض منافسات الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

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