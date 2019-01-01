برئاسة شوبير - تشكيل لجنة لبحث مشاكل الدوري المصري
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أحمد رفعت فيسبوك تويتر
شكل هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، لجنة برئاسة أحمد شوبير نائبه، وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح، أعضاء المجلس، وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، لحل مشاكل الدوري.
وأصدر اتحاد الكرة بيانًا، يعلن خلاله عن أن دور اللجنة سيكون الاستماع لمقترحات ووجهات نظر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، وأيضًا الأندية.
ويسعى اتحاد الكرة للوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة.
نـــــمـــــبــــــر وان 🔝— جول مصر (@goaleg) May 23, 2019
(📸: @AlAhly ) pic.twitter.com/8xrKLYgpw4
اللجنة ستبدأ عملها بداية من ظهر غدٍ الجمعة، من أجل الخروج بتوصيات ومقترحات لتفادي أي مشاكل بالدوري خلال الفترة المقبلة.
وشهد الموسم الجاري بالدوري المصري، الكثير من التأجيلات وعدم انتظام المسابقة، بسبب مشاركات الأندية الإفريقية والعربية.