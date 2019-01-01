الانتقالات
الانتقالات

بديل فاجنر - بايرن ميونخ يضع قائمة المرشحين ومن بينهم فرنسي

آخر تحديث
التعليقات()
Tianjin Teda
تعرف على خطة بايرن ميونخ لتعويض رحيل فاجنر إلى الدوري الصيني
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

يسعى نادي بايرن ميونخ للتعاقد مع مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية في يناير تعويضًا لرحيل ساندرو فاجنر إلى الدوري الصيني.

فاجنر غادر بايرن ميونخ بعد عام واحد فقط ليرحل إلى الصين.

وبحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإنّ بطل الدوري الألماني آخر 6 مواسم يمتلك قائمة بمرشحين لخلافة فاجنر من بينهم مهاجم فرنسي.

وذكرت الإذاعة أنّ البافاري قد يتعاقد مع سباستيان هالر من فرانكفورت أو ألاسانا بليا من بروسيا مونشنجلادباخ بجانب إمكانية التعاقد مع جان فيليبي ماتيتا من ماينز أو جان كيفين أوجستين من لايبزيج.

اختيارات المحررين

وأوضحت الصحيفة أنّ الفريق الألماني قد يضم مهاجم في آخر أيام سوق الانتقالات وفي حال فشل في إتمام الصفقة فسينتظر حتى الصيف.

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ لا يمتلك سوى روبرت ليفاندوفسكي في مركز المهاجم.

الموضوع التالي:
المداورة تنجح في برشلونة - فالفيردي يتبع سياسة أفضل من الموسم الماضي
الموضوع التالي:
تقارير - كريم الأحمدي على أعتاب الخروج من الاتحاد
الموضوع التالي:
بعد السباعية أمام فيورنتينا - مونشي: هذه أسوأ ليلة في مسيرتي الكروية
الموضوع التالي:
الخلاف بين إيسكو وسولاري يتجدد في تدريبات ريال مدريد
الموضوع التالي:
زوران ماميتش يصل الرياض لبدء مشوار جديد مع الهلال
إغلاق