بديل صلاح وماني .. ليفربول يقترب من إتمام الصفقة الأغلى في تاريخه

ليفربول على وشك إتمام التعاقد مع مهاجم بنفيكا، ليمنح "الريدز" عمقًا إضافيًا في الخط الأمامي خلال الموسم المقبل.

يقترب نادي ليفربول الإنجليزي من إبرام أغلى صفقة في تاريخه على الإطلاق، عبر التعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي.

ليفربول يعمل جاهدًا من أجل تجديد خط هجومه، خاصة بعد التقارير التي أفادت برغبة السنغالي ساديو ماني بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية، وعدم تجديد عقد المصري محمد صلاح الذي ينتهي في صيف 2023.

وحسب صحيفة "ذا أثليتيك" الإنجليزية، فإن نونيز هو الاختيار الأول من يورجن كلوب لتدعيم خط الهجوم، بداية من الموسم المقبل.

وحسب التقرير، فإن انتقال نونيز إلى ليفربول سيكلف حوالي 100 مليون يورو، مقسمة إلى 80 مليون يورو ثابتة بالإضافة إلى 20 مليون يورو بناء على متغيرات يسهل تحقيقها.

ويواصل ليفربول التفاوض بالفعل مع بنفيكا، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين بعد.

وسيتم تمويل جزء من هذه الصفقة عن طريق بيع ماني، والذي يتوقع ليفربول أن يحصل على 40 مليون يورو من بايرن ميونخ الألماني، لتسهيل رحيله.

نونيز من جانبه متحمس للانتقال إلى ليفربول والعمل تحت قيادة يورجن كلوب، وهو ما يمكن أن يكون عاملًا حاسمًا في إتمام الصفقة لصالح "الريدز".

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