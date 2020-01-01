بديل سواريز المحتمل يكشف حقيقة عرض برشلونة

تعرف على تصريحات أنخيل حول عرض برشلونة

كشف أنخيل رودريجيز، لاعب خيتافي، حقيقة مفاوضات برشلونة معه للانضمام إلى برشلونة خلال الموسم الجاري لتدعيم الهجوم بعد إصابة لويس سواريز.

برشلونة أكد غياب عثمان ديمبيلي عن الملاعب لمدة تصل إلى 6 أشهر مما يعني قدرته على جلب مهاجم يلعب مباريات الليجا حتى بعد غلق سوق الانتقالات.

المزيد من الفرق

وقال أنخيل في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا أعلم أكثر مما قيل في وسائل الإعلام، لا يوجد أي شيء على أرض الواقع، أنا هادئ وتركيزي فقط على خيتافي".

وتابع: "بالطبع أشعر بالسعادة بسبب ارتباط اسمي ببرشلونة، ولكن الأمر لا يتجاوز الشائعات، ولكن لو تواصلوا معي سوف أفكر في الأمر دون شك".

اللاعب أكد وصول العديد من العروض له خلال سوق الانتقالات الأخيرة مما يعني أنّه يقدم مستويات جيدة وهذا يجعلوه سعيدًا بهذا الأمر.

وحول مواجهة البلوجرانا في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل، علّق: "سوف نواجه أحد أفضل الفرق في العالم وعلى أرضهم وبالطبع ستكون مواجهة صعبة للغاية ولكن علينا تقديم أفضل ما لدينا".

واختتم: "فخور بوصولي للمباراة رقم 100 مع خيتافي، نحن نقدم مستويات جيدة وحاليًا الثالث في الدوري الإسباني ولكن لا يزال هناك الكثير من المباريات في الموسم ونود المواصلة على النمط ذاته".

جدير بالذكر أن أنخيل سجل 39 هدفًا في موسمين ونصف مع خيتافي.