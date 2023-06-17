بديل راموس في الأهلي؟ .. عرض سعودي ضخم لمدافع برشلونة

اسم مفاجئ من نادي برشلونة يقترب من الملاعب السعودية

تلقى أحد نجوم نادي برشلونة الإسباني، عرضًا سعوديًا ضخمًا؛ للانضمام إلى كوكبة نجوم دوري روشن للمحترفين، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وزارة الرياضة السعودية تتفاوض حاليًا مع أبرز نجوم العالم؛ للانضمام إلى دوري روشن؛ حيث نجحت في التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"، والمهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، في الصيف الحالي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أعلنت تلقي النجم الفرنسي صامويل أومتيتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عرضين مغريين من الدوري السعودي للمحترفين.

وكشفت الصحيفة، عن أن رغبة أومتيتي الأولى، هي البقاء في الملاعب الأوروبية؛ حيث تلقى اهتمامًا من ناديي إنتر ميلان وروما الإيطاليين، خلال الأيام القليلة الماضية؛ ولكن دون تحرك فعلي لضمه.

وأِشارت الصحيفة، إلى أن المدافع الفرنسي، قرر عدم انتظار أندية أوروبا كثيرًا؛ حيث أصبح منفتحًا على الانتقال إلى المملكة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن الممكن أن يكون الأهلي، أحد المهتمين بالتعاقد مع أومتيتي؛ خاصة في ظل ما كشفت عنه صحيفة "عكاظ"، خلال الساعات الماضية، ببدء البحث عن مدافع بديل؛ بعد تعثر المفاوضات مع النجم الإسباني سيرخيو راموس.

جدير بالذكر أن مسيرة أومتيتي، تلقت ضربة كبرى في السنوات القليلة الماضية؛ بعد إصابته الخطيرة في أعقاب مشاركته مع منتخب فرنسا، في كأس العالم 2018؛ إلا أنه بدأ يستعيد مستواه نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت إعارته من برشلونة إلى ليتشي الإيطالي.