"بدون وساطة .. الثنيان ثم يأتي بعده باقي أساطير الهلال"

الثنيان يستحق أن يكون أفضل من لعبوا لنادي الهلال في التاريخ

يرى الإعلامي الرياضي محمد الدويش، أن يوسف الثنيان يتربع على عرض أفضل اللاعبين في تاريخ نادي الهلال، بالرغم من أنه لم يلعب في أي نسخة من بطولة كأس العالم.

يوسف الثنيان يعد واحدًا من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية، حيث لعب في صفوف نادي الهلال خلال الفترة من 1984 حتى 2003، في مسيرة كبيرة قدم فيها مستويات مميزة.

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ونشر الدويش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يتحدث فيها عن الموهبة التي كان يمتلكها الثنيان، مؤكدًا على أنه فرض نفسه كأفضل لاعبي الزعيم عبر التاريخ.

وجاء نص تغريدة الدويش كالآتي: "في كرة القدم الهلالية، يوسف الثنيان ثم ضع بعده من تريد من أبي حطبة لجحفلي، رغم أنه لم يلعب كأس العالم وهو الأكثر بطولات ولا نحو ذلك من إنجازات معزوم من ضمن المعازيم".

الإعلامي الرياضي تابع: "يوسف اللاعب المجرد من كل شيء إلا من موهبته، فلا واسطة ولا صحافة ولا عمليات تجميل!".

يذكر أن هناك جدل مثار في الشارع الرياضي السعودي بشكل مستمر، حول اللاعبين الذين يجب إطلاق عليهم لقب الأسطورة، في ظل منافسة من لاعبي الهلال والنصر.