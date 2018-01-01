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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

بدون ميسي ورونالدو - خواكين تاسع عظماء الدوري الإسباني

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قائمة لا يتواجد بها ميسي وكريستيانو

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أصبح الإسباني خواكين سانشيز، تاسع لاعب يخوض 500 مباراة في تاريخ الدوري الإسباني، بقميص ريال بيتيس.

ويلعب خواكين كأساسي في مباراة فريقه أمام إسبانيول في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، حيث يرتدي شارة قيادة الفريق الأندلسي.

وشارك خواكين الموسم الحالي في 11 مباراة بالدوري الإسباني، سجل هدفين، الأول في شباك إشبيلية في الديربي ليقود فريقه للفوز، والثاني في شباك برشلونة عندما حقق فريقه فوزًا هاماً بنتيجة 4-3.

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وتفوق خواكين، الذي سبق له ارتداء قمصان فالنسيا ومالاجا، على مدافع ريال مدريد فيرناندو هييرو، الذي خاض 497 مباراة.

ويعد حارس برشلونة السابق أندوني زوبزوبرايتا الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري الإسباني برصيد 622 مباراة.

ويقترب خواكين من ميجيل سولير وتشافي وإيكر كاسياس، حيث خاض الثلاثي 504، 505، 510 مباراة في الدوري الإسباني على الترتيب.

ويعد أقرب اللاعبين للدخول لقائمة الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري، سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، راؤول جارسيا وأرتيز أدوريز لاعبا أتلتيك بلباو.

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