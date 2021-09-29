بدون سبب .. قرار صادم من النصر تجاه حمد الله

سيزار يتخذ قرار تجاه حمد الله

يستعد فريق نادي النصر لمواجهة نظيره أبها، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والمقرر لها مساء غدٍ الخميس.

وشهدت مباراة النصر الماضية أمام الباطن، تواجد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله على مقاعد البدلاء، وشارك كبديل في الدقيقة 69 على حساب الكاميروني فينسنت أبو بكر.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الجهاز الفني لنادي النصر، بقيادة مارسيلو سيزار، قرر استبعاد حمد الله من قائمة أبها بدون الكشف عن الأسباب.

ومن المنتظر أن يتم الاعتماد على فينسنت أبو بكر بشكل أساسي في مباراة أبها المقبلة، في ظل غياب حمد الله، على أن يكون بديله هو اللاعب عبد الفتاح آدم.

وتعرض عبد الرزاق حمد الله لانتقادات كبيرة جدًا، عقب مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد بالجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري، حيث أهدر ركلة جزاء بشكل غريب، وهو الأمر الذي منح العميد فرصة لزيادة الفارق والانتصار بالمواجهة.

نادي النصر حقق انتصارًا صعبًا على نظيره الباطن بالجولة السادسة بالدوري السعودي للمحترفين، وذلك بهدف دون رد، أحرزه النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا.