بدلاً من جيسوس .. مدرب جديد للبرتغال في مباراة وداع رونالدو!

سيكون لكريستيانو رونالدو مدرب جديد على مقاعد البدلاء في مباراته الوداعية مع البرتغال بعد إعلانه اعتزال اللعب دوليًا، وفقًا لتقرير صحفي.

وصدم اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا عالم كرة القدم أمس بقراره الانسحاب من المنتخب الوطني، في أعقاب خلاف مع المدرب جورج جيسوس.

لكنه لن يرحل على الفور. من المقرر أن يخوض رونالدو مباراة أخيرة واحدة لإسدال الستار على مسيرة دولية امتدت لأكثر من عقدين، مشوار جلب خلاله 146 هدفًا في 234 مباراة.

لكن جيسوس لن يكون الرجل الموجود على مقاعد البدلاء في هذا الوداع، وفقًا لتقرير من "ESPN"، إذ يستبعده الخلاف المرير بين الطرفين.

وقد يعود مدرب البرازيل السابق لويز فيليبي سكولاري إلى المنصب بدلًا منه. فهو الرجل الذي منح رونالدو أول ظهور دولي له عام 2003.

وقد بنى الاثنان علاقة وثيقة خلال سنوات رونالدو الأولى مع المنتخب الوطني، خاصة بعدما دعمه سكولاري خلال وفاة والده عندما كان في العشرين من عمره.

كما استُبعد مدرب سابق آخر، وهو فرناندو سانتوس، من العودة في وداع "الدون"، وفقًا للتقرير.

وعمل رونالدو تحت قيادة سانتوس بين عامي 2014 و2022، وتُوّج بلقب كأس أمم أوروبا 2016 إلى جانبه. لكن العلاقة ساءت بعدما أبقاه المدرب على مقاعد البدلاء خلال كأس العالم 2022.