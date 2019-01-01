بدعوة من سولشاير مباراة مانشستر يونايتد وليفربول تحت أنظار ملكية

المباراة المنتظرة ستكون يوم الأحد القادم على أرضية مسرح الأحلام

فيسبوك تويتر بلال محمد

وجه أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الدعوة إلى ملك النرويج لحضور مباراة مانشستر يونايتد وليفربول.

ويستعد الشياطين الحمر، لاستضافة ليفربول يوم الأحد في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد.

ووفقاً للصحافة النرويجية، فإن الملك هارالد، سيحضر المباراة كضيفاً شرفياً وسيلتقي مع سولشاير عقب اللقاء.

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الملك صاحب الـ 82 عاماً، من المعجبين بالرياضة، وأبدى إعجابه وفخره بوصول إلى سولشاير إلى مركز المدير الفني في فريق مثل مانشستر يونايتد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر من جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، بينما يتصدر ليفربول الترتيب بالعلامة الكاملة بعد مرور ثمان جولات.