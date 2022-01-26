حسم نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، رسميًا اليوم الأربعاء، أحد أهم الملفات المهمة في يناير الجاري، بالحصول على شهادة الكفاءة المالية.

الديون مقابل الصفقات:

وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، أصدرت أحد أهم القرارات في تاريخ الكرة السعودية في يناير 2021 بتطبيق نظام شهادة الكفاءة المالية.

ينص هذا النظام على ضرورة سداد كافة أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ديونها خلال كل فترة انتقالات، كي يتمكنوا من قيد الصفقات الجديدة.

وتم وضع بند يتيح للأندية جدولة الديون بالاتفاق مع الطرف الآخر، لكن في فترات محددة.

وجاء هذا القرار بعدما تراكمت الديون على الأندية بشكل كبير، واضطر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للتدخل لسدادها في فترة من الفترات.

النصر يحسم الكفاءة المالية:

بالأمس، قامت إدارة العالمي برفع أوراق الكفاءة إلى اللجنة التابعة لوزارة الرياضة، واليوم حصلت عليها بشكل رسمي.

وأوضح النصر في بيانه أنه حصل على الشهادة بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز.

ويحرص الأمير خالد بن فهد على دعم النادي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وكان هو الداعم الأول لكافة صفقات الميركاتو الصيفي الماضي.

بدعم مالي من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز 💛



نادي #النصر يحصل رسميًا على شهادة الكفاءة المالية ✅ pic.twitter.com/qdurwv56i9 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 26, 2022

ما هي صفقات النصر الجديدة؟

الآن ستتمكن صفقات العالمي الجديدة من المشاركة في المباريات، بدايةً من المباراة المقبلة أمام الطائي، المقرر إقامتها في السادس من فبراير المقبل، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العالمي تعاقد خلال الشتاء الجاري مع صفقة وحيدة، هو جوناثان رودريجيز قادمًا من نادي كروز آزول المكسيكي.

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