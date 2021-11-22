بدأ العد التنازلي لظهوره .. راموس يسافر مع كتيبة باريس لمانشستر

كشفت تقارير فرنسية عن ظهور المدافع الإسباني المخضرم، سيرخيو راموس ضمن كتيبة باريس سان جيرمان المسافرة إلى مانشستر غدًا.

المدافع الإسباني ومنذ وصوله إلى باريس في مطلع الصيف لم يشارك في أي دقيقة على أرض الملعب على الرغم من ظهوره في تدريبات الفريق.

وكان الجميع يأمل أن يتمكن راموس من تسجيل حضوره الأول مع باريس بعد فترة التوقف الدولي، وتحديداً في مباراة نانت، السبت الماضي لكن الأمور لم تسير بالشكل المطلوب.

ما هو الجديد بخصوص راموس؟





بحسب ما ورد عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوتشيتينو قرر اصطحاب راموس إلى إنجلترا رفقة الفريق.

حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء مؤكد بخصوص مشاركته الأولى، ونغمة تصريحات الأرجنتيني الأخيرة "لا أعرف من المهم أن نرى تطور، أن تكون قادرًا على التدريب شيء وأن تكون في مستوى قادر فيه على التنافس شي آخر" تظهر ذلك.

لكن ظهور المدافع الإسباني في كتيبة الفريق المسافرة للقاء مانشستر سيتي ربما تكون خطوة مبدأية تمهد ظهور اللاعب في قائمة الفريق أمام مانشستر سيتي.

ما الجديد بخصوص مبابي؟



ذكرت "ليكيب" الحالة الصحية للنجم الفرنسي، كيليان مبابي وأكدت أن اللاعب لم يشارك في تدريبات الفريق اليوم الاثنين بسبب مرض طفيف، وغيابه مجرد إجراء احتزاري، ومن المرجح ظهور في بعثة الفريق للغد.

الجدير بالذكر أنّ العملاق الفرنسي يستعيد لمواجهة مانشستر سيتي الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا على ملعب "الاتحاد".