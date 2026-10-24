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علي رفعت

بدأ عصر أردا جولر: حل معضلة ريال مدريد قبل الكلاسيكو.. والأمل في إلغاء تأثير فليك مع برشلونة!

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بوصلة مفقودة وسطوة كلاسيكية

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يدخل ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو وهو يدرك تمامًا حجم التفوق الذهني والفني الذي فرضه هانزي فليك منذ جلوسه على مقاعد بدلاء برشلونة. 

كانت المواجهات السابقة شاهدة على يد عليا للفريق الكتالوني، ليس لفارق شاسع في جودة الأفراد، بل لوضوح الرؤية وشراسة الضغط المنظم الذي كشف عيوب وسط مدريد.

كان الملكي يملك مخزونًا هائلًا من السرعات واللياقة البدنية، لكنه افتقر دائمًا إلى اللاعب القادر على تهدئة الإيقاع، وامتصاص فخاخ الضغط، وتحويل الكرة بسلاسة إلى الثلث الهجومي. 

هذا الكلاسيكو يأتي في سياق مختلف كليًا، بعدما انتزع التركي أردا جولر مكانته المستحقة داخل التشكيل الأساسي، ليتحول من موهبة تنتظر دورها إلى ركيزة لا غنى عنها لبناء الهجمة وإدارتها.


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إسدال الستار على معضلة كروس ومودريتش

شكل رحيل توني كروس ثم تراجع أدوار لوكا مودريتش ورحيله هو الآخر مأزقًا فكريًا عجز ريال مدريد عن تجاوزه طوال الفترات السابقة، حتى تحول البحث عن خليفتهما إلى معضلة معقدة. 

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الدوري الإسباني

25 أكتوبر 2026

ريال مدريد

ريال مدريد

إدارة النادي راهنت على محركات بدنية لا تهدأ مثل تشواميني وكامافينجا وفالفيردي، بينما يفضل جود بيلينجهام التواجد على مقربة من منطقة الجزاء لدعم الهجوم، ليظل عمق الملعب فارغًا من أي لمسة إبداعية تمنح اللعب اتزانه المطلوب.

للمرة الأولى منذ وصول فليك، يدخل ريال مدريد الكلاسيكو وقد حسم هذا الجدل نهائيًا، لم تعد هناك حاجة لترقيع خط الوسط بتجارب غير مجدية، فقد أثبت جولر أنه الحلقة المفقودة القادرة على توفير الانسجام وربط الخطوط بدقة متناهية، منهيًا شهور الحيرة حول هوية قائد الأوركسترا في مدريد.

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النضج البدني وحسم الجدل التكتيكي

التحول الذي طرأ على مسيرة التركي لم يقتصر على نيل ثقة الأجهزة الفنية فحسب، بل شمل نضجًا بدنيًا لافتًا محا صورة ذلك الفتى النحيف الذي انضم إلى صفوف الفريق في بداياته.

بات جولر لاعبًا يملك الصلابة اللازمة لحماية كرته والتحرك بمرونة استثنائية تحت وطأة الالتحامات القوية، مدعومًا بثقة حديدية في إمكاناته لم تهتز حتى في أصعب فترات جلوسه بديلًا. 

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أسقط الشاب التركي كل النقاشات العقيمة حول مركزه، فلم يعد يُنظر إليه كجناح اضطراري أو صانع لعب كلاسيكي مقيد بمساحة ضيقة، بل كعنصر وسط شامل يدير الملعب بكامله ويفرض وجوده فوق أي رسم خططي.

مواجهة فليك بسلاح العقل

ينبع الأمل المدريدي في تقويض تأثير منظومة فليك من قدرة جولر على إبطال مفعول الضغط العالي الخانق الذي يمارسه برشلونة.

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لطالما عانى ريال مدريد أمام الاندفاع الكتالوني بسبب التسرع في التمرير وفقدان السيطرة في منتصف الميدان، وهو ما يتكفل التركي بعلاجه الآن عبر هدوئه وقدرته على كسر خطوط المنافس بتمريرات بينية عمودية تختصر المسافات. 


هذا التحول ينقل معركة الكلاسيكو من صراع عضلي بحت إلى مواجهة فكرية متكافئة، يمتلك فيها الملكي أخيرًا عقلية قيادية قادرة على التحكم في رتم المباراة وحرمان برشلونة من فرض أسلوبه المعتاد.

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بيت القصيد

لم تكن أزمة ريال مدريد في مواجهة برشلونة فليك نقصًا في المواهب الهجومية أو تراجعًا في الجهد البدني، بل كانت دائمًا غيابًا للمهندس القادر على رسم مسار الهجمة وتحديد متى يتنفس الفريق ومتى ينقض. 

واليوم، مع التحرر الكامل من شبح إرث كروس ومودريتش وبداية عصر أردا جولر كصانع قرار أوحد في عمق الميدان، يملك النادي الملكي كل المقومات لإلغاء التفوق الكتالوني وتدشين مرحلة جديدة تقلب موازين الهيمنة في الكلاسيكو.


أملك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا، ومتخصص في كتابة المقالات التحليلية العميقة التي تركز على الزوايا غير التقليدية والقصص غير المروية في عالم كرة القدم. 

قمت بتغطية 4 نسخ من كأس العالم للرجال (2010، 2014، 2018، 2022)، بالإضافة إلى كأس العالم للسيدات، والعديد من البطولات القارية والمحلية لصالح جول ومنصات رسمية كبرى أخرى. 

بعد رحلة في مجالات صحفية متنوعة، وجدت شغفي الحقيقي في كرة القدم، وهي المهنة التي أمارسها بكل شغف منذ 2010 ووجدت نفسي فيها بشكل أكبر في GOAL منذ يناير 2018.

قصتي مع كرة القدم

بدأت قصتي مع كرة القدم في سن الخامسة، بمتابعة شغوفة للدوري المصري جولة بجولة. ما زلت أذكر ثلاثي الأهلي الهجومي المكون من أحمد فيليكس وحسام حسن وعلي ماهر في فترة سيطرة الأهلي بالتسعينات. بعدها بسنوات، خطفني جنون الظاهرة رونالدو في كأس العالم 1998، ثم عشقت تتويجه بنسخة 2002، ثم وقعت في غرام جيل برشلونة العظيم مع ريكارد، بعد أن شاهدتهم صدفة يسحقون كلوب أمريكا المكسكي بينما كنت في طريقي لأحد الحصص الدراسية، تلك المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي كان يشارك فيها الأهلي أيضًا، كانت نبتة حبي لبرشلونة، وهذا الشغف الذي نشأ مبكرًا هو محركي الأول في الكتابة.

مجالات الخبرة:

متابعة وتحليل مسيرة المحترفين العرب في الدوريات العالمية.

كتابة المقالات التحليلية التكتيكية والفنية.

تغطية متعمقة للدوريات الأوروبية الكبرى.

متابعة دقيقة للدوري السعودي وتأثيره العالمي.

أفضل ذكرى كروية

لحظة لا يمكن نسيانها ومقسومة بين فرحتين: هدف محمد أبو تريكة القاتل في مرمى الصفاقسي، وهدف أندريس إنييستا الصاروخي في شباك تشيلسي.

تشكيلتي التاريخية

جانلويجي بوفون

كافو - فرانز بيكنباور - فرانكو باريزي - باولو مالديني

زين الدين زيدان - أندريس إنييستا

دييجو مارادونا

ليونيل ميسي - الظاهرة رونالدو - رونالدينيو

مقالاتي المفضلة 

خلال الـ 15 عامًا الماضية كتبت عدد أعجز عن حصره من المقالات التحليلية والخبرية، لكن هناك مجموعة معينة منها اعتز بها بشكل كبير، منها وليس كلها التالي:
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