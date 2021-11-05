بداية نهاية مورينيو في روما؟ صافرات استهجان والمدرب يهاجم التحكيم!

يبدو أن جوزيه مورينيو لا يعيش أفضل أيامه مع روما، بعدما أخذت جماهير النادي العاصمي في إلقاء صافرات الاستهجان على المدرب البرتغالي ولاعبيه خلال مباراة بودو\جيلمت، تعبيرًا عن غضبهم من الأداء والنتيجة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو بدوري المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتلقى روما هزيمة ثقيلة في النرويج بستة أهداف لهدف، وكان متوقعًا أن يأتي الرد قويًا في مباراة الإياب بإيطاليا وسط 40 ألف مناصر، غير أن الذئاب وبشق الأنفس تمكنوا من الخروج بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما.

هذا ما جعل الجماهير الموجودة في مدرجات أولمبيكو تصفر على أداء اللاعبين وكذلك مورينيو، والذي لم يعاني كثيرًا في تبرير سبب هذا التعادل المخيب للآمال.

وخرج الاستثنائي إلى الإعلام بعد المباراة وهاجم حكم المباراة بشدة، فقال "الحكم الآن يعود إلى منزله في اليونان بهدوء، ولكن من الواضح أن في بطولة دوري المؤتمرات يبدأ البعض مسيرتهم المهنية الدولية هنا، والنتيجة كما رأينا اليوم".

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كما تابع مورينيو الهجوم العنيف على الحكم "كان التحكيم حاسمًا تمامًا في نتيجة المباراة، في الذهاب لم أتحدث عن الحكم أبدًا وخسرنا 6-1، أما اليوم فكان من المفترض أن نتحصل على ركلتين جزاء، آسف عليّ أن أقول أنهما كانتا واضحتين للغاية".

وكان مورينيو في وقت سابق قد أرجع سبب الهزيمة الثقيلة في مباراة النرويج إلى اعتماده على لاعبيه البدلاء الأقل جودة من لاعبي جيلمت، ثم قام باستبعاد عدد كبير منهم من المباريات التالية في الدوري الإيطالي وأرسل رسالة شديدة اللهجة بأنه لا يريدهم في فريقه.

كل هذه الأمور تطرح أسئلة كبيرة حول مسيرة السبيشال وان في العاصمة الإيطالية مع تراجع النتائج وكذلك الأداء المقدم في المباريات الأخيرة، وفي ظل الغضب الجماهيري العارم الذي قد يمتزج بغضب بعض اللاعبين من تقليل المو منهم على الملأ.

الجدير بالذكر أن روما قد خسر الجولة الماضية من ميلان في الأولمبيكو بنتيجة هدفين لهدف، ليبقى في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ19 نقطة بعد 12 جولة.