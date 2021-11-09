قبل أي مباراة تكون هناك مؤشرات إما تمنح الجمهور حالة من التفاؤل أو تصدر طاقة تشاؤم كبيرة، وهو ما قد يحدث مع جمهور الهلال السعودي قبل خوض نهائي دوري أبطال آسيا.

الزعيم وصل للنهائي القاري بعدما تغلب على جاره النصر في نصف النهائي، بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، في 19 من أكتوبر الماضي.

اقرأ أيضًا | "مثاليات جمهور الهلال مصنوعة عند خياط"

ومن المقرر أن يواجه الزعيم في النهائي فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في 23 من نوفمبر الجاري، على أحد ملاعب العاصمة السعودية "الرياض".

الإعلامي الرياضي سطام الثقيل اعترف بأنه فأل شر على الزعيم، في كافة المباريات السابقة التي حضرها له من المدرجات، لكنه رغم ذلك يريد حضور النهائي.

وكتب الثقيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اغلب المباريات الكبيرة للهلال اللي احضرها في الملعب تأتي سلبية (يا خسارة أو تعادل)، في خاطري أحضر النهائي.. شجعوني".

وأضاف: "شكرًا على التحفيز، كل الردود تقول احضر ولا يهمك".

شكرا على التحفيز



كل الردود تقول احضر ولا يهمك 🙏🙏 https://t.co/iWOAR7Fekd — سطام الثقيل (@sattamalthqil) November 9, 2021

يذكر أن الهلال وصل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة في آخر خمس سنوات، ويسعى لحصد اللقب الرابع له من البطولة القارية.

في 2017، خسر الأزرق النهائي بالهزيمة أمام أوراوا ريدز الياباني، ثم ثأر من الأخير في نهائي 2019، وفاز الهلال عليه ذهابًا وإيابًا وتوج باللقب.

وقبل لقب 2019، كان الهلال متوجًا بلقبين بالمسمى القديم للبطولة، وهما ما يرفض جماهير الأندية الأخرى الاعتراف بهما، كون البطولة كانت تقام بالنظام القديم، وبمشاركة عدد قليل من الفرق.