ريال مدريد يسقط أمام خيتافي وبرشلونة "بالرديف" يفوز على مايوركا

بدأ نادي ريال مدريد عام 2022 بأسوأ طريقة ممكنة، بعد أن سقط أمام مضيفه خيتافي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كولوسيوم ألفونسو بيريز" لحساب الجولة 19 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد دخل المباراة بحثًا عن الفوز من أجل مواصلة نتائجه المميزة في الدوري الإسباني، وتوسيع الفارق مع إشبيلية الوصيف.

خيتافي يكسر سلسلة ريال مدريد وينتصر بهدف نظيف

لكن بداية المباراة حملت معها صدمة كبرى، بعد أن أخطأ البرازيلي إيدير ميليتاو في التعامل مع الكرة، ليخطف إنيس أونال الكرة ويضعها في المرمى بعد مرور تسع دقائق.

وحاول ريال مدريد في الدقائق التالية للهدف تهديد مرمى خيتافي، وكاد يسجل في الدقيقة 18 عن طريق لوكا مودريتش، لكن تسديدته ارتطمت في العارضة.

ورغم سيطرة ريال مدريد على الكرة طوال شوطي المباراة، ومحاولاته المتكررة لتهديد مرمى خيتافي، إلا أن الجدار الدفاعي لأصحاب الأرض كان لكل المحاولات.

كما وقف دافيد سوريا حارس خيتافي في وجه الكرات القليلة التي مرت من دفاع فريقه، والتي كان أبرزها تسديدة كاسيميرو في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة، توقف رصيد ريال مدريد عند 46 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

أما خيتافي، فقد ارتفع رصيده إلى 18 نقطة، في المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإسباني.

دي يونج وتير شتيجن يمنحان برشلونة فوزًا صعبًا على مايوركا

وفي المساء، واجه برشلونة نظيره ريال مايوركا على ملعب إيبيروستار والتي انتهت بهدف نظيف لصالح النادي الكتالوني.

الشوط الأول شهد تفوقًا واضحًا لبرشلونة وكانت أخطر الفرص من جانب لوك دي ونج الذي سدد كرتين الأولى في القائم والثانية على العارضة.

اللقطة الثانية كانت مبهرة بسبب تسديدة خلفية مزدوجة لكن تم حرمانه من الهدف.

وقبل ثوان من نهاية الشوط الأول ومن عرضية أوسكار، حوّل لوك دي يونج الكرة إلى الشباك ليتقدم الفريق في النتيجة.

ومع الشوط الثاني جاءت محاولات على استحياء من برشلونة ليبدأ مايوركا في فرض سيطرته ويحاول في أكثر من هجمة لكن بلا خطورة.

وفي الدقائق الأخيرة جاءت الفرصة الوحيد لأصحاب الأرض من تسديدة قوية داخل منطقة الست ياردات لكن تير شتيجن أنقذها بمهارة خرافية.

الفوز وضع برشلونة في المركز الخامس برصيد 31 نقطة وعلى بعد نقطة واحدة فقط من مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وفي الأسبوع المقبل يلعب البلوجرانا أمام غرناطة قبل أن يرحل إلى المملكة العربية السعودية من أجل كلاسيكو السوبر الإسباني.