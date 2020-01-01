بداية محبطة وتعثرات متتالية .. مانشستر سيتي وليفربول يتنافسان على لقب الأسوأ

كيف هو موقف وموسم مانشستر سيتي وليفربول قبل لقاء يوم الأحد بين الثنائي المتنافس على لقب الدوري الإنجليزي في السنوات الماضية؟

أصبحت المنافسة على الدوري الإنجليزي في السنوات القليلة الماضية ثنائية بين مانشستر سيتي وليفربول فقط دون وجود الكثير من الخصوم في البطولة.

لذلك أصبحت مباراة الفريقين حدثًا يستحق الاهتمام أكثر من المعتاد، بالأخص في عالمنا العربي بعد وصول الثنائي محمد صلاح ورياض محرز لصفوف الفريق.

خلال الموسمين الماضيين كان مانشستر سيتي يدخل المباراة وهو يعلم أن ليفربول في أفضل أحواله والعكس صحيح بالرغم من أي ظروف قد تحيط باللقاء.

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لكن هذا الموسم الأمر مختلف، حيث كانت بداية الفريقين في الدوري الإنجليزي مهتزة بالرغم من التحسن مؤخرًا.

سوق انتقالات متوسط

في سوق الانتقالات الصيفي أجرى الثنائي سلسلة من الصفقات متوسطة الأسعار، لكن أغلبها جاء كتدعيم كبير لتشكيل كل فريق.

ليفربول على سبيل المثال ضم ديوجو جوتا من صفوف وولفرهامبتون مقابل 45 مليون يورو، واللاعب نجح في لعب دور هو الأهم في خط هجوم الفريق بالأسابيع الماضية.

بالإضافة لتياجو ألكانتارا الذي أضاف تنوعًا كان غائبًا عن وسط ملعب فريق ليفربول منذ قدومه، لكن إصابته الأخيرة أوقفت كل هذا.

في المقابل ضم مانشستر سيتي المدافع روبن دياز من بنفيكا مقابل 68 مليون يورو ومعه ناثان أكي من بورنموث مقابل 45 مليون يورو لينتهي صداع الدفاع لدى جوارديولا.

كما أضاف لهم الجناح فيران توريس الذي حوله لمهاجم صريح في الفترة الأخيرة بسبب قلة الخيارات في ذلك المركز لدى جوارديولا بالأسابيع الماضية.

بداية لم تكن الأفضل

في الدوري الإنجليزي تعرض ليفربول للهزيمة الأقسى له منذ قدوم يورجن كلوب قبل سنوات في قيادة الفريق أمام أستون فيلا بسبعة أهداف.

كذلك تعرض الفريق لتعادل مخيب أمام إيفرتون بهدفين لمثلهما وفاز في آخر مواجهتين بشق الأنفس أمام شيفيلد يونايتد ووست هام.

أما مانشستر سيتي فالوضع لا يختلف كثيرًا لدى كتيبة بيب جوارديولا، فالفريق خسر بخمسة أهداف على ملعبه من ليستر سيتي في الهزيمة الأسوأ للمدرب الإسباني مع فريقه الإنجليزي.

كذلك تعادل الفريق مع ليدز يونايتد ووست هام وحقق انتصارات بشق الأنفس على آرسنال وشيفيلد يونايتد.

كأن مانشستر سيتي وليفربول يتنافسان على لقب الأسوأ فيما بينهما، بعدما كانا يتباريان على الرقم القياسي لعدد النقاط في الدوري الإنجليزي قبل أشهر.

غيابات لا تنتهي

بالنسبة لمانشستر سيتي فالفريق عانى من إصابة رؤوس الحربة في الموسم الجاري لفترات طويلة، ولا يزال يعاني من غياب سيرخيو أجويرو.

ويغيب عن مانشستر سيتي في المباراة نفسها البرازيلي فيرناندينيو ومعه الفرنسي بنجامين ميندي أيضًا.

أما بالنسبة لفريق ليفربول فبدأ الموسم بخبر هو الأسوأ بالنسبة له، بعدما أصيب فيرجيل فان دايك في الرباط الصليبي وقد لا يعود هذا الموسم.

كذلك يعاني الفريق من إصابة الثنائي تياجو ألكانتارا وأوكسليد تشامبرليج في الركبة ومعهما فابينيو في الفخذ.

الموقف في الدوري

يحتل فريق ليفربول المركز الأول حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بعد مرور سبع جولات من انطلاق البطولة.

بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز العاشر برصيد 11 نقطة فقط، وخاض مباراة أقل من ليفربول، مما يعني أن أفضل مركز يستطيع الوصول له لو حصل على الثلاث نقاط المؤجلة سيكون الثالث.

بالطبع لا يزال الوقت مبكرًا للغاية للحكم على موقف الفريقين في الدوري فلم يمر حتى 20% من عمر البطولة، لكن المواجهة دائمًا ما تحدد شكل المنافسة في الموسم.