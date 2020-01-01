بداية المتاعب .. إلغاء مباراة ودية لمانشستر يونايتد بسبب مصاب بكورونا

تأثيرات كورونا السلبية بدأت بالظهور

تأجلت مباراة ودية بين مانشستر يونايتد وستوك سيتي استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري الإنجليزي وذلك بسبب إصابة مايكل أونيل بفيروس كورونا.

الدوري الإنجليزي سوف يعود يوم 17 يونيو المقبل على أن يواجه مانشستر يونايتد نظيره توتنهام يوم 19 يونيو.

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وتقوم رابطة الدوري الإنجليزي بإجراء فحوصات دورية للتأكد من سلامة جميع اللاعبين والإداريين وعدم إصابتهم بالفيروس.

وذكرت شبكة ESPN أنّ مانشستر يونايتد استعد لمواجهة ستوك سيتي وديًا على ملعبه اليوم، الثلاثاء، ورغم سفر فريق ستوك سيتي إلى المدينة إلى أنّ المباراة تأجلت في اللحظات الأخيرة.

وأشارت الشبكة إلى أنّ التأجيل جاء بعد إعلان رابطة أندية الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" إصابة أحد عناصر ستوك سيتي بفيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة أنّه لم يتواصل أي لاعب أو إداري من الشياطين الحمر مع فريق ستوك سيتي مما يعني أنهم في أمان ولم يخالطوا مصابًا بفيروس كورونا.

ونشر نادي ستوك سيتي بيانًا رسميًا يؤكد إصابة مدربه مايكل أونيل بفيروس كورونا.

ولجأ الفريق الأكثر تتويجًا بالبريميرليج إلى خوض مباراة ودية بين لاعبيه، كما سيلعب مباراة أخرى أمام وست بروميتش لتكون آخر استعداداته قبل العودة للمنافسة.

جدير بالذكر أنّ آخر مباراة لعبها مانشستر يونايتد كانت في الدوري الأوروبي ضد فريق لاسك وانتهت بفوز الفريق الإنجليزي بخماسية نظيفة.