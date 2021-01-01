بداية الانهيار؟ أحد أبناء عائلة جليزر يعرض حصته في مانشستر يونايتد للبيع

هل تتفكك العائلة المالكة لمانشستر يونايتد بالتدريج؟

ذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن أفرام جليزر المالك المشارك في حصة ملكية عائلة الجليزر لمانشستر يونايتد قد قرر أن يعرض أسهمًا بقيمة 70 مليون جنيه استرليني للبيع.

وورث أفرام وأشقائه الخمسة 90% من أسهم نادي مانشستر يونايتد ليصبحوا هم أصحاب الملكية بعد وفاة والدهم مالكوم جليزر، والذي قام بشراء النادي منذ 14 عامًا.

ومن المتوقع أن يستمر العرض حتى يوم الثلاثاء، حيث بدأ أمس الخميس، وذلك مع التقييم الحالي لبورصة نيويورك للأوراق المالية البالغ 20.13 دولارًا للسهم الواحد.

وبالنظر إلى الحصة التي يمتلكها أفرام، فإن ذلك يعني أنه على استعداد للحصول على 101 مليون دولار (72 مليون جنيه استرليني) مقابل الاستغناء عن حصته.

، في حالة حدوث البيع بالفعل سيتسبب ذلك في انخفاض بملكية "جليزرز" للنادي من 78 % من أسهم النادي إلى 74.9% فقط، ومن الواضح أن العائلة ليس لديها خطط للتخلي عن ملكيتها بالكامل.

ولن يتلقى مانشستر يونايتد أي عائدات من بيع أي أسهم عادية من الفئة "أ" من قبل المساهم البائع، ومن المتوقع أن ينتهي العرض في السادس عشر من مارس الجاري، أي بعد 4 أيام فقط.

ماذا يعني هذا؟ تتمتع أسهم الفئة "أ" بعُشر حقوق التصويت لأسهم الفئة "ب" وتمتلك عائلة جليزر غالبية أسهم مانشستر يونايتد، وذلك لن يتأثر ببيع أفرام لحصته.

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الجدير بالذكر أنه من حيث الموارد المالية للنادي فقد أعلن مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي في أحدث مجموعة من النتائج المالية أنهم شهدوا زيادة صافي ديونهم إلى 455.5 مليون جنيه استرليني.