بداية الأزمات مبكرًا .. تصاعد التوتر بين ريال مدريد وباريس

كشفت تقارير صحفية، عن زيادة التوتر، بين ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، وحسم صفقة انتقال كيليان مبابي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان، في دور الـ 16 من البطولة الأوروبية، على أن تكون مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 15 فبراير في حديقة الأمراء، ومباراة العودة 8 مارس في سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا"، فإن العلاقة توترت بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، قبل نحو 50 يومًا من مباراة القمة، والسبب الأكبر هو صفقة كيليان مبابي.

ارتبط كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، بالرحيل عن صفوف فريقه بعد نهاية عقده في آخر الموسم الحالي، والانضمام إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

ومع بداية العام الجديد، دخل الجوهرة الفرنسية، الفترة الحرة مع باريس، ويحق له التوقيع مع أي فريق بالمجان، وتحارب إدارة الفريق الباريسي الوقت لإقناع لاعبها بتجديد عقده قبل رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن إدارة باريس تعتقد أن ريال مدريد يلعب لعبة قذرة مع مبابي، من أجل إقناعه بعدم التجديد والتمرد على الفريق من أجل الرحيل، وهذا ما تسبب في غضبها.

ومن ضمن الأسباب التي ستزيد التوتر بين الجانبين، وستجعل المباراة أكثر إثارة هي عودة سيرخيو راموس القائد التاريخي لريال مدريد، إلى سانتياجو برنابيو ولكن هذه المرة بألوان باريس سان جيرمان.