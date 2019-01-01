برشلونة

بداية أفضل من ميسي .. فاتي يحقق الرقم الصعب مع برشلونة

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Getty Images
انسو فاتي لاعب برشلونة يحقق رقمًا رائعًا مع برشلونة بالتسجيل للمرة الثانية في ثلاث مشاركات بالدوري الإسباني.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

سجل اللاعب الشاب انسو فاتي نجم برشلونة الصاعد هدفًا في مواجهة فريقه اليوم أمام نظيره فالنسيا في الدقائق الأولى من عمر اللقاء.

جاء هدف فاتي ليمنحه رقمًا مميزًا في تاريخ برشلونة حيث سجل هدف الثاني في ثلاث مشاركات فقط له مع برشلونة.

وصنع فاتي أيضًا الهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة السابعة عن طريق الهولندي فرينكي دي يونج ليصبح أصغر من سجل وصنع لبرشلونة في الليجا.

وكان فاتي قد أصبح أصغر اللاعبين في تاريخ برشلونة تسجيلًا للأهداف في الليجا والثالث على الإطلاق في تاريخ الدوري الإسباني.

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وتفوق فاتي أيضًا على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الحالي حيث احتاج لثلاث مباريات فقط ليصل لهدفه الثاني مع النادي الكتالوني بينما احتاج البرغوث ١٣ لقاء لتسجيل هدفه الثاني بالليجا.

جدير بالذكر أن برشلونة يتقدم في نتيجة اللقاء بثلاثة أهداف لهدف بعدما سجل جاميرو هدفًا لفالنسيا وأضاف بيكيه الثالث لبرشلونة.

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