بدأت المعركة .. كونتي يسخر من توخيل والاتحاد الإنجليزي يتدخل!

كيف تنتهي هذه الأزمة؟

سخر أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي توتنهام، من مدرب تشيلسي، توماس توخيل، بعد الشجار الذي دار بينهما عقب نهاية المواجهة بين الفريقين مساء أمس، الأحد.

اشتعل الخلاف بين كونتي وتوخيل مع تسجيل توتنهام الهدف الأول، إذ احتفل المدرب الإيطالي بجنون بينما اتجه له الألماني ليعترض على الهدف.

لكن الاعتراض لم يكن هادئًا مما تسبب في نشوب خلاف بين المدربيّن أوقفه الحكم بإعطاء بطاقة صفراء لكلٍ منهما.

ولكن مع نهاية المباراة وهدف هاري كين القاتل، اتجه توخيل لتحية كونتي ليرفض الأخير مصافحته ويصرخ في وجهه ويحتد الخلاف مرة أخرى وينتهي ببطاقة حمراء لمدرب تشيلسي.

كيف سخر كونتي من توخيل؟

وعقب انتهاء المباراة، نشر كونتي عبر حسابه بموقع إنستجرام "ستوري" يسخر فيها من مدرب تشيلسي، توخيل.

ونشر صورة من احتفال توخيل بهدف تشيلسي الثاني وعلّق بقوله: "أنت محظوظ لأنني لم أرك، لو لاحظتك لكنت عرقلتك وسقطت أرضًا وهو ما تستحقه".

وكان ذلك ردًا على خروج توخيل في المؤتمر الصحفي ليتحدث عن قوة ساعده بشكل ساخر.

شجار وطرد .. توخيل يدعم مطلب الجمهور بمنع تايلور من التحكيم

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الاتحاد الإنجليزي يوجه التهم إلى توخيل وكونتي

وأكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم انتهاك المدربين للمادة E3 من اللوائح الداخلية، وأنّ السلوك الذي حدث في المباراة غير مقبول.

ومنح الاتحاد لكونتي وتوخيل مهلة حتى الخميس، 18 أغسطس، لتفسير الموقف والدفاع عن أنفسها.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنّ المدرب الألماني لم يتوقف عند السخرية والهجوم على كونتي، ولكن أيضًا انتقد الحكم أنتوني تايلور ودعّم مطلب جماهيري بمنعه من التحكيم لتشيلسي، مما قد يؤدي إلى معاقبته.

ولن تتجاوز العقوبة حرمان المدرب من التواجد على مقاعد البدلاء لمباراة إضافية، إذ يغيب توخيل عن لقاء ليدز يونايتد يوم الأحد المقبل.

وقد يمدد الاتحاد العقوبة لتطول أيضًا الغياب عن مباراة ليستر سيتي.

جدير بالذكر أنّ تشيلسي حصد أربع نقاط من مباراتين بعد الفوز على إيفرتون والتعادل مع توتنهام.