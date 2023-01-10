بخلاف راتبه .. السعودية تفاجئ رونالدو بـ175 مليون إسترليني إضافية

مجرد بداية لأرباح كريستيانو رونالدو في الشرق الأوسط!

Shahid

لن يتوقف ما سيجنيه النجم البرتغالي كريتسيانو رونالدو من انتقاله للنصر السعودي على راتبه والمكافآت الإضافية وما شابه، إذ أن السعودية تجهز له مفاجأة أخرى.

الدون يخوض حاليًا التجربة الأولى له في الوطن العربي، بعد توقيعه عقد انتقال للعالمي لمدة موسمين ونصف مقابل 175 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي.

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ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية فإن المملكة ستمنح رونالدو 175 مليون إسترليني أخرى بخلاف راتبه، مقابل الترويج لملف استضافتها لكأس العالم 2030، أي سيحصل اللاعب على إجمالي 350 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وأوضحت الصحيفة أن هذه ستكون مجرد بداية لأرباح النجم البرتغالي في الشرق الأوسط، لكنه سيكون مضطرًا وقتها للوقوف ضد ملف بلاده، إذ أن البرتغالي تعتزم التقدم بملف استضافة مونديال 2030 هي الأخرى بالتعاون مع إسبانيا وأوكرانيا.

يذكر أن بعض التقارير أكدت أن السعودية ستترشح لاستضافة الحدث العالمي في عام 2030 بملف مشترك مع مصر واليونان.

Shahid