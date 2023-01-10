بخلاف راتبه .. السعودية تفاجئ رونالدو بـ175 مليون إسترليني إضافية

لن يتوقف ما سيجنيه النجم البرتغالي كريتسيانو رونالدو من انتقاله للنصر السعودي على راتبه والمكافآت الإضافية وما شابه، إذ أن السعودية تجهز له مفاجأة أخرى.
الدون يخوض حاليًا التجربة الأولى له في الوطن العربي، بعد توقيعه عقد انتقال للعالمي لمدة موسمين ونصف مقابل 175 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي.
عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد
ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية فإن المملكة ستمنح رونالدو 175 مليون إسترليني أخرى بخلاف راتبه، مقابل الترويج لملف استضافتها لكأس العالم 2030، أي سيحصل اللاعب على إجمالي 350 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
وأوضحت الصحيفة أن هذه ستكون مجرد بداية لأرباح النجم البرتغالي في الشرق الأوسط، لكنه سيكون مضطرًا وقتها للوقوف ضد ملف بلاده، إذ أن البرتغالي تعتزم التقدم بملف استضافة مونديال 2030 هي الأخرى بالتعاون مع إسبانيا وأوكرانيا.
يذكر أن بعض التقارير أكدت أن السعودية ستترشح لاستضافة الحدث العالمي في عام 2030 بملف مشترك مع مصر واليونان.
اختيارات المحررين
- حرمونا من المتعة ووضع مؤسف .. غضب بعد هزيمة السعودية أمام العراق
- سباق العرب في أوروبا | محرز يواصل التألق وقفزة مهولة للنصيري!
- سباق الأفضل في الدوري السعودي | تاليسكا للصدارة وتقدم كبير للمعيوف
- ميسي ليس الأول .. نجوم حققوا ثلاثية دوري الأبطال وكأس العالم والكرة الذهبية
- خبر سعيد لرونالدو .. مارتينيز يعشق مجاملة النجوم الكبار!