بخطف أبرز مواهبه.. تشافي يقود أجندة انتقام برشلونة من باريس

منذ عودة تشافي هيرنانديز رسميًا إلى تدريب نادي برشلونة الإسباني، تزايدت الأسماء التي ارتبط النادي الكتالوني بها في سوق الانتقالات.

أحد أحدث الأسماء التي ارتبط بها برشلونة، هو الهولندي تشافي سيمونز لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن الحقيقة أن اسمه كان بالفعل على طاولة برشلونة قبل وصول تشافي.

شبكة "كادينا سير" الإسبانية أكدت أن احتمال تعاقد برشلونة مع تشافي سيمونز قد أعيد تنشيطه بالفعل في الأيام الأخيرة، وأنه أصبح أحد الأمور التي يعمل عليها النادي الكتالوني حاليًا.

ما هو وضع تشافي سيمونز في باريس سان جيرمان؟

تشافي سيمونز، 18 عامًا، هو أحد خريجي أكاديمية "لا ماسيا"، ورحل إلى باريس سان جيرمان قبل موسمين، لكنه لم يحصل على فرص حقيقية مع الفريق الأول، ويتألق في دوري الشباب، وينتهي عقده في صيف 2022.

وكشفت تقارير في الفترة الأخيرة أن تشافي سيمونز يريد أن يطمئن إلى دوره مع الفريق الأول في باريس سان جيرمان قبل التوقيع على عقد جديد، وهو أمر لن يكون سهلًا على الإطلاق.

وحسب "كادينا سير" فإن الإيطالي مينو رايولا وكيل أعمال الهولندي الشاب ليس خاملًا تمامًا.

ماذا يفعل رايولا؟

القصة بدأت في أبريل الماضي، عندما توجه مينو رايولا مع والد هالاند إلى برشلونة للحديث بشأن مستقبل نجم بوروسيا دورتموند.

حينها تم طرح اسم تشافي سيمونز على جوان لابورتا رئيس برشلونة.

رئيس "البلوجرانا" يحب فكرة استعادة سيمونز، خاصة وأنه من خريجي "لا ماسيا"، والقيام بذلك مجانًا، وفوق ذلك إخراجه من باريس سان جيرمان، هي عملية يحبها رئيس برشلونة.

التعاقد مع سيمونز مجانًا من باريس سان جيرمان قد لا يبدو ردًا كافيًا على تعاقد نادي العاصمة الفرنسية مع الأرجنتيني ليونيل ميسي بنفس الطريقة في الصيف الماضي، لكنه قد يكون بداية الانتقام في ظل العلاقة المتوترة بين الناديين.

ما هو موقف برشلونة من ضم تشافي سيمونز؟

من جانب برشلونة، فإن قرار التعاقد مع سيمونز لن يتم اتخاذه في الأيام القليلة المقبلة.

أولًا لأنه لا يمكن التوقيع مع اللاعب حتى يناير المقبل، وثانيًا لأن تشافي هيرنانديز يعمل الآن على قضايا أخرى ذات أولوية أعلى.

ومع ذلك، فإن تشافي معجب بالفعل بفكرة التعاقد مع سيمونز، لأنه لاعب يروق له أسلوبه وطريقته في اللعب.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن خيار عودة سيمونز إلى برشلونة للعمل تحت قيادة تشافي يعد مغريًا للغاية بالنسبة إلى اللاعب الهولندي الشاب.

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