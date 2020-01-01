بحثًا عن الابتعاد بالصدارة .. ميسي يحفظ طريق مرمى إشبيلية

ميسي سجل أكبر عدد من الأهداف في مرمى إشبيلية خلال مسيرته الكروية

يستضيف نادي إشبيلية نظيره برشلونة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب "سانشيز بزخوان" في مباراة هامة بالجولة 30 في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويعد نادي إشبيلية هو الضحية المفضلة للأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، إذ تمكن من تسجيل 37 هدف أمامهم في 38 مباراة بجميع البطولات.

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وكان آخر الأهداف التي أحرزها ميسي أمامهم في لقاء الجولة الثامنة في الدوري الإسباني، وهو أول أهدافه بالنسخة الحالية من الليجا.

وتمكن البرغوث من هز شباك إشبيلية في جميع البطولات التي جمعت بينهما، إذ التقيا الفريقان في الدوري الإسباني وكأس الملك بجانب السوبر الأوروبي والمحلي.

ميسي أحرز 29 هدفًا في مرمى إشبيلية بالدوري في 26 مباراة و4 أهداف في السوبر الإسباني واثنين في كأس الملك ينما في السوبر الأوروبي سجل هدفين في مباراتين.

ومن المفارقات الغريبة، أنّه منذ موسم 2006-2007 حتى الآن، لا يمر موسم في الدوري الإسباني إلا وسجل عليهم هدفًا واحدًا على الأقل في مباراتي الدور الأول والثاني.

كما أنّه منذ 23 فبراير 2013 حتى الآن لم يغب عن التهديف في أي لقاء ضد إشبيلية بالدوري الإسباني سوى مرة واحدة فقط في الجولة 11 في موسم 2017-2018، كما غاب عن لقاء الجولة السابعة من موسم 2015-2016 والذي خسره برشلونة بهدفين لهدف.

ويعد فريق أتلتيكو مدريد هو ثاني ضحايا ميسي في مسيرته باستقباله 31 هدفًا يليه فالنسيا بواقع 28 هدفًا ثم ريال مدريد مستقبلًا 26 هدفًا.