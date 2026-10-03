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بث مباشر .. شاهد مباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"

كأس الخليج
القنوات الناقلة
الإمارات العربية المتحدة ضد عمان
الإمارات العربية المتحدة
عمان
الإمارات العربية المتحدة
عُمان

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"

شاهد البث المباشر لمباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" من المصدر

يحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل مواجهة منتخب الإمارات أمام نظيره عمان، ضمن منافسات نصف نهائي من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

منتخب الإمارات تصدر مجموعته بعد التعادل مع قطر وذلك بفارق الأهداف، بينما أوصلت القرعة عمان إلى هذا الدور بعد التساوي في كل شيء مع العراق.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة

المعلق

الكأس 1

أحمد الطيب

سمير المعيرفي

أبوظبي الرياضية 1

فارس عوض

محمد الشامسي

السعودية الرياضية 1

جعفر الصليح

السعودية الرياضية 2

سليمان الشريف

MBC 1

فهد الدريبي

MBC Action

MBC شاهد

الشارقة الرياضية

محمد الهنائي

عمان الرياضية

أحمد الكعبي

الكويت الرياضية

محمد النحوي

منصة شاشا

مشاري القرني

تشكيل الإمارات ضد عمان في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"

التشكيل | 4-2-3-1

حارس المرمى

خالد عيسى

الدفاع

روبين كانيدو – علاء الدين زهير – لوكاس بيمنتا – ماركوس ميلوني.

المحور

مامادو كوليبالي – عصام فايز

الوسط

جوليرمي بالا – نيكولاس خيمينيز – لوان بيريرا

الهجوم

برونو دي أوليفيرا


تشكيل عمان ضد الإمارات في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"

التشكيل | 4-3-2-1

حارس المرمى

إبراهيم المخيني

الدفاع

خالد البريكى- خالد الغطريفى- أحمد الحارثى- أحمد الكعبى

المحور

حارب السعدى - عبدالله فواز

الوسط

جميل اليحمدى - عبدالسلام الشيكلي - ناصر الرواحى

الهجوم

عصام الصبحى


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