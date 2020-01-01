مصر وتوجو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة العودة لمصر وتوجو في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، والتي تقام على ملعب كيجيه بالعاصمة لومي

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مصر 2 × 0 توجو

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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45- صافرة بداية الشوط الثاني

تبديل لتوجو بين الشوطين بنزول معروف وخروج أييتي

47- صافرة نهاية الشوط الأول

45- دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع

43- عرضية من أحمد توفيق لكن بدون عنوان

40- بطاقة صفرءا لمحمود حمدي (الونش)

37- تسديدة من حمدي فتحي من داخل منطقة الجزاء لكن تصطدم بالدفاع وتتحول إلى تماس

33- محمد شريف يستقب أمامية الشناوي بتسديدة من بين أقدام الحارس تسكن الشباك

33- جوووووووووووووول

29- رأسية خطيرة من سونا لكن الشناوي يتصدى لها ببراعة شديدة

26- خطأ لصالح مصر في منتصف ملعبهم

24- عرضية من الجانب الأيمن لتوجو لكن الشناوي يخرج ويمسكها ببراعة

22- بطاقة صفراء لفلويد أييتي بعد تدخل على طارق حامد

21- مراوغة رائعة من لابا لحجازي ويرسل عرضية لكن طارق حامد يتدخل ويستخلصها بنجاح

18- محمد مجدي قفشة بتسديدة متقنة بعد مراوغة رائعة يسجل الهدف الأول للفراعنة

18- جوووووووووووووووووووووول

16- خطأ في منتصف ملعب مصر لصالح لابا بعد تدخل من حجازي.....تنفذ بأمامية خطيرة وكاد حجازي أن يضعها في شباكه بالخطأ لكن الشانوي ينقذها ويحولها لركنية

14- تسديدة من سونا من مسافة بعيدة لكن لم تكن خطيرة

12- عرضية خطيرة من الجانب الأيمن لتوجو يستقبلها سونا برأسية قوية لكن فوق المرمى

10- اول فرصة خطيرة لتوجو بعرضية خطير من لابا كودجو لكن تمر من الجميع وتتحول إلى ضربة مرمى

8- عرضية من الجانب الأيمن لصالح توجو لكن الشناوي يخرج ويمسكها في الوقت المناسب

7- تسديدة من كوكا من داخل منطقة الجزاء لكن كان في وضعية تسلل

3- أمامية من طارق حامد لتريزيجية الذي يرسل عرضية لكن تمر من الجميع

1- صافرة بداية المباراة

نزول الفريقان أرض الملعب وبدء السلام الوطني للمنتخبين

تشكيل توجو:

يبدأ الممنتخب التوجولي بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-4-2

مالكولم باركولا

لاوسون - داكونام - كانجنيفي تشاتشيو - لويك بيسيل

ماثيو - بيبو - أييتي - جيليس سونا

لابا كودجو - ملابا

تشكيلة منتخب مصر:

يبدأ المدرب حسام البدري بالتشكيل التالي..

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد توفيق

طارق حامد - حمدي فتحي

محمود تريزيجيه - محمد مجدي (قفشة) - محمد شريف

أحمد حسن (كوكا)

— Egypt National Football Team (@Pharaohs) November 17, 2020





ستسعى كتيبة حسام البدري للفوز الأول لها خارج الديار في ولاية مدرب الأهلي الأسبق، وبالتبعية وضع القدم الأول في البطولة المقرر إقامتها في الكاميرون.

وكان المنتخب المصري قد تمكن من الفوز بصعوبة في القاهرة على توجو، ليتساوى مع جزر القمر بخمس نقاط لكل منهما في صدارة ترتيب المجموعة.

يسافر منتخب مصر لمواجهة نظيره توجو على ملعب كيجيه بالعاصمة لومي، وذلك لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.

أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة مصر وتوجو في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.