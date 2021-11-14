بث مباشر: شاهد مباراة قطر وآذربيجان في تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا

يحل منتخب قطر ضيفًا على منتخب آذربيجان على ملعب باكو الأولمبي، في مباراة ودية ضمن تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا.

يخوض المنتخب القطري التصفيات الأوروبية للاستعداد للمونديال الذي سيستضيفه العام الماضي، وذلك بعد أن شارك في كوبا أمريكا والكأس الذهبية لأمريكا الشمالية.

خسر الأدعم جميع مبارياته في التصفيات باستناء مباراة آذربيجان الأولى ومباراتي لوكسمبورج، حيث تعادل في الثانية وفاز بالأولى.

جدول مباريات منتخب قطر في تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا

تشكيل منتخب آذربيجان

يبدأ المدرب جياني دي بياسي بالتشكيل الآتي..

التشكيل | 5-3-2

إيميل بالاييف

كريفوتسيوك - صلاحي - مصطفى زاده - هاجفيردي - ميدفيديف

أوزوبيتش - كاراييف - محمدوف

شيداييف - إيمريلي

تشكيل منتخب قطر

يبدأ المدرب فليكس سانشيز بالتشكيل التالي..

📄 | قائمة منتخبنا الوطني 🇶🇦 أمام منتخب أذربيجان ضمن التصفيات الأوروبية.#منتخب_قطر_في_أوروبا pic.twitter.com/kUakuW96v8 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 14, 2021

التشكيل | 3-5-2

مشعل برشم

عبد الكريم حسن - طارق سلمان - بوعلام خوخي

محمد وعد - مصعب خضر - كريم بوضياف - عاصم ماديبو - أحمد حاتم

المعز علي - أحمد علاء الدين