الزمالك وفاركو: مباشر لحظة بلحظة

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الزمالك 0 × 1 فاركو

35' فاركو يتبادل السيطرة مع الزمالك ويحاول الاختراق من الأطراف بحثًا عن تعزيز النتيجة وتسجيل الهدف الثاني.

28' تقنية الفيديو تتدخل وتعلن أن الهدف من موقف تسلل.

26' جوووووووووووووووووووووووول، الثاني لصالح فاركو، عزمي جوما يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد فشل دفاع الزمالك في التشتيت سكنت الشباك.

20' فاركو يواصل العمل الهجومي وهدد مرمى الزمالك بأكثر من فرصة خطيرة.

10' سيطرة متبادلة على الكرة من الفريقين، والزمالك يبدأ محاولاته من أجل تعديل النتيجة.

3' جووووووووووووووووووووووووول، بداية نارية للمباراة، فاركو يسجل الهدف الأول عن طريق أحمد عبد العزيز بضربة رأس متقنة.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة..

تشكيل الزمالك

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد عواد

عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي

محمد أشرف روقا - إسلام جابر

محمد أوناجم - رزاق سيسيه - يوسف أوباما

يوسف أسامة

تشكيل فاركو

التشكيل | 3-4-3

محمد شيكا

رامي صبري - عبد الله بكري - أحمد عبد العزيز

عزمي غومة - محمود حمادة - سوكاري - أحمد الصغيري

رزقي حمرون - عمرو جمال - وليد علي

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب فرق المجموعة الرابعة بالتساوي مع إنبي، فيما يتذيل فاركو ترتيب فرق المجموعة بدون رصيد.

أما فاركو، فلم يبدأ البطولة بأفضل طريقة ممكنة، حيث خسر في الجولة الأولى بنتيجة 4-2 أمام سيراميكا كليوباترا.

الزمالك تعادل سلبيًا في الجولة الأولى أمام إنبي، ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب "القلعة البيضاء" لاختبار عناصر جديدة خلال مجريات البطولة ليرى مدى إمكانية الاعتماد عليها في الفترة المقبلة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث المباشرة المقدم من موقع جول لمباراة الزمالك وفاركو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في النسخة الأولى من كأس الرابطة المصرية.