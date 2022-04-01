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تابعوا معنا تغطية مباشرة لفعاليات قرعة كأس العالم 2022 في قطر

فعاليات القرعة:

تم اليوم إطلاق أول أغنية لكأس العالم قطر 2022، والتي جاءت باسم "هيا هيا" وستكون تلك الأغنية هي الأولى ضمن سلسلة أغاني تُطرح تباعاً من الآن وحتى بداية المونديال لتُشكل ألبوماً غنائياً في تجربة أولى في تاريخ بطولات كأس العالم، ويمكن الاستماع للأغنية كاملة من هنا.

Hayya Hayya (Better Together) is the first single of the multi-song #FIFAWorldCup Qatar 2022™ Official Soundtrack 🎶 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2022

وصول ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، وبطل النسخة الأخيرة من المونديال لحضور القرعة

Back to claim what's his? 👀



Didier Deschamps is in the building 🇫🇷#FinalDraw | @equipedefrance pic.twitter.com/RveXojlLOY — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2022

هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي يصل لحضور القرعة

وصول هيرفي رينارد إلى قاعة وقائع قرعة كأس العالم 2022. 🇸🇦



مدرب الأخضر السعودي يتطلع لقرعة جيدة. 💪 pic.twitter.com/pb41MiqyxW — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) April 1, 2022

كأس العالم يزين مراسم القرعة قبل انطلاقها

والآن مع بداية مراسم الحفل والقرعة:

الكشف عن التميمة الرسمية لكأس العالم 2022، والتي تسمى "لعيب".

قطر 🇶🇦



كأس العالم 2022 🏆



"لعيب" الكشف عن اسم وتميمة البطولة 👇 pic.twitter.com/UkcMclhbUf — GOAL Arabia (@GoalAR) April 1, 2022

تحدث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ورحب بضيوف القرعة، وقال: "ستكون هذه البطولة أول حدث كبير يوحد العالم بعد الجائحة، سنقدم نسخة مونديالية استثنائية، أتطلع معكم للاستمتاع بهذا الحدث الكبير".

وألقى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كلمة للحضور وقال: "يا لها من أحاسيس جميلة أن نكون هنا ونحن نقترب من كأس العالم، مرحباً بكم جميعاً في مراسم قرعة كأس العالم الذي تحتضنه دولة قطر، هذه النسخة ستكون النسخة الأجمل والأحسن، سيكون المهرجان كروياً وسنشهد حضور أكثر من 3 ملايين شخص يتوافدون إلى دولة قطر".

كأس العالم في بلد عربي؟ 👀



الحلم أصبح حقيقة 😍



مراسم من قرعة كأس العالم 2022. 🏆#المونديال_مع_جول | #WorldCup | #WorldCupDraw pic.twitter.com/KCOjuGYTRJ — GOAL Arabia (@GoalAR) April 1, 2022

والآن مع سحب القرعة:

بطبيعة الحال سيترأس منتخب قطر المجموعة الأولى، وجاء المنتخب الإنجليزي على رأس المجموعة الثانية، والأرجنتيني في الثالثة، بينما جاء منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة، بينما جاء منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة، ومنتخب بلجيكا في المجموعة السادسة، والمنتخب البرازيلي في المجموعة السابعة، وأخيرًا منتخب البرتغال على رأس المجموعة الثامنة والأخيرة.

ومن الوعاء الثاني، وقع المنتخب الهولندي في المجموعة الأولى، والولايات المتحدة في المجموعة الثانية، بينما جاء المنتخب المكسيكي في المجموعة الثالثة، ومنتخب الدنمارك في المجموعة الرابعة، وفي المجموعة الخامسة سيتواجد بها المنتخب الألماني، بينما منتخب كرواتيا في المجموعة السادسة، وفي المجموعة السابعة منتخب سويسرا، وفي المجموعة الأخيرة منتخب أوروجواي.

وفي الوعاء الثالث، وقع المنتخب الإيراني في المجموعة الثانية، ومنتخب السنغال في المجموعة الأولى، ومنتخب بولندا في المجموعة الثالثة، ومنتخب صربيا في المجموعة السابعة، ومنتخب تونس في المجموعة الرابعة، ومنتخب اليابان في المجموعة الخامسة، والمغرب في المجموعة السادسة، وكوريا الجنوبية في المجموعة الأخيرة.

ومن الوعاء الرابع، سيشارك الفائز من الملحق القاري في المجموعة الرابعة، ومنتخب الإكوادور في المجموعة الأولى، وسيشارك المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، ووقع الفائز من الملحق القاري في المجموعة الخامسة، وسيلعب الفائز من الملحق الأوروبي في المجموعة الثانية، بينما سيلعب المنتخب الكاميروني في المجموعة السابعة، والمنتخب الغاني في المجموعة الثامنة، ومنتخب كندا في المجموعة السادسة.

نتيجة قرعة كأس العالم 2022

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة المجموعة الرابعة قطر إنجلترا الأرجنتين فرنسا الإكوادور إيران السعودية الفائز من الملحق القاري السنغال الولايات المتحدة المكسيك الدنمارك هولندا الفائز من الملحق الأوروبي بولندا تونس

المجموعة الخامسة المجموعة السادسة المجموعة السابعة المجموعة الثامنة إسبانيا بلجيكا البرازيل البرتغال الفائز من الملحق القاري كندا صربيا غانا ألمانيا المغرب سويسرا أوروجواي اليابان كرواتيا الكاميرون كوريا الجنوبية

متى موعد قرعة كأس العالم 2022؟

موعد قرعة كأس العالم 2022 هو 1 أبريل 2022 في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

وينطلق المونديال في 21 من نوفمبر ويستمر حتى 18 من ديسمبر 2022، في دولة قطر، البلد العربي الأول الذي يستضيف الحدث العالمي.

لكن المراسم ستقام بحضور 29 منتخبًا فقط، مع بقاء 3 مقاعد غير محسومة، سيتم حسمهما في يونيو المقبل، ضمن ملحق التصفيات.

أين تقام قرعة كأس العالم 2022؟

ستقام قرعة كأس العالم 2022 في الدوحة، وستتزامن مع انعقاد مؤتمر الفيفا الثاني والسبعين قبل يوم واحد.

الدوحة هي عاصمة قطر ويبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلاً عن مليوني نسمة، وستستضيف عددًا من مباريات كأس العالم وليس غريبًا عليها استضافة الأحداث الكبرى في كرة القدم، حيث استضافت كأس العالم للشباب 1995، إلى جانب كأس آسيا في عامي 1988 و2011.

ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022?

ما هو نظام قرعة كأس العالم 2022؟

تعرفوا نظام قرعة #كأس_العرب فيفا قطر ٢٠٢١ ™️🏆 pic.twitter.com/5Yr9fspYxn — Road to 2022 (@roadto2022) April 27, 2021

سوف يتم سحب قرعة كأس العالم 2022 على 8 مجموعات، على أن تكون المنتخبات الرئيسية في كل مجموعة البلد المضيف قطر (المجموعة الأولى) وتصنيف أول 7 منتخبات في العالم بحسب تصنيف فيفا الذي سيصدر في 31 مارس وقبل انطلاق القرعة بيوم واحد.

أما المنتخبات المتأهلة التي تتواجد في المراكز بين 8-15 في تصنيف فيفا فسوف تتواجد في التصنيف الثاني، والمنتخبات من 16 إلى 23 في التصنيف الثالث.

في حين يضم التصنيف الرابع المنتخبات التي تحتل الترتيب من 24 إلى 28 إضافة إلى المنتخبين المتأهلين من المواجهتين القاريتين في الملحق بين آسيا - أمريكا الجنوبية/ الكونكاكاف - أوقيانوسيا. إضافة إلى المنتخب المتبقي من الملحق الأوروبي.

تصنيف منتخبات كأس العالم 2022

وبناء على تصنيف "فيفا" عن شهر مارس 2022، سيكون تصنيف المنتخبات في قرعة بطولة كأس العالم 2022 كما يلي.

تأهل 29 منتخب حتى الآن حتى كأس العالم 2022👋



3 منتخبات سيتم تحديدها 🤩🏆



قرعة المونديال ستقام غداً في قطر 🇶🇦



المقاعد الثلاثة المتبقية في المونديال:



- الفائز من مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا

- بيرو ستواجه الفائز من أستراليا والإمارات

- ويلز ستواجه الفائز من أوكرانيا واسكتلندا pic.twitter.com/jRTSOiOPuW — GOAL Arabia (@GoalAR) March 31, 2022

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع قطر الدنمارك السنغال السعودية البرازيل هولندا إيران الإكوادور بلجيكا ألمانيا اليابان غانا فرنسا المكسيك المغرب الكاميرون الأرجنتين الولايات المتحدة صربيا كندا إنجلترا سويسرا بولندا الفائز من ملحق آسيا - أمريكا الجنوبية إسبانيا كرواتيا كوريا الجنوبية الفائز من ملحق أوروبا (ويلز- أوكرانيا - اسكتلندا) البرتغال أوروجواي تونس الفائز من ملحق أوقيانوسيا - أمريكا الشمالية

ينطلق كأس العالم 2022 في 21 من نوفمبر ويستمر حتى 18 من ديسمبر 2022، في دولة قطر.

مونديال قطر هو الأول الذي سيقام في فصل الشتاء، مما يعني أنه سيعيد جدولة عدد من البطولات الكبرى في جميع أنحاء العالم.