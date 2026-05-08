Goal.com
مباشر

ترجمه

بث مباشر: شاهد نهائي كأس الملك السعودي 2026 بين الهلال والخلود

القنوات الناقلة
الخلود ضد الهلال
الخلود
الهلال
كأس خادم الحرمين الشريفين
المملكة العربية السعودية

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة نهائي كأس الملك السعودي 2026 بين الهلال والخلود

شاهد بالفيديو مباراة الهلال والخلود في نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026

يستضيف ملعب الإنماء مواجهة مرتقبة تجمع بين الخلود والهلال، في  نهائي كأس الملك السعودي لموسم 2025-2026.

الهلال وصل إلى النهائي بعد التغلب على الأهلي في نصف النهائي بضربات الترجيح، وهي نفس الطريقة التي أوصلت الخلود إلى المواجهة النهائية أمام الاتحاد.

الزعيم هو الأكثر تتويجًا بكأس الملك بواقع 9 مرات آخرها في الموسم قبل الماضي، بينما الخلود يشارك في أول مباراة نهائية له على الإطلاق.

متى موعد نهائيكأس الملك السعودي 2025-2026 بين الخلود والهلال؟

موعد نهائي كأس الملك السعودي 2025-2026 بين الخلود والهلال، هو يوم الجمعة 8 مايو/أيار 2026، على ملعب الإنماء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات.

دوري روشن السعودي
الخلود crest
الخلود
الخلود
الأخدود crest
الأخدود
الأخدود
دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الهلال crest
الهلال
الهلال
المباراةالخلود - الهلال
الحدثنهائي كأس الملك السعودي 2026
الموعدالجمعة 8 مايو 2026
التوقيت21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
الملعبالإنماء
القنوات الناقلةالمعلق
ثمانية 1فهد العتيبي
السعودية الرياضية 1خليل البلوشي 
MBC 1أحمد النفيسة
MBC أكشن
أبو ظبي الرياضية 1 عامر عبدالله
دبي الرياضية 1عمر الطنيجي
الكأس 2سمير المعيرفي
عمان الرياضيةأحمد الكعبي
الكويت الرياضيةطارق الملا
مرايا 2موسى عيد
إعلان