بث مباشر: شاهد نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين

يستضيف ملعب نيويورك/نيوجرسي نهائي كأس العالم 2026، التي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمواجهة تجمع بين إسبانيا والأرجنتين.

وانطلقت منافسات البطولة يوم 11 يونيو/حزيران 2026 على ملعب مكسيكو سيتي، فيما جاء الختام للليلة 19 يوليو/تموز بإقامة المباراة النهائية على ملعب نيويورك – نيوجيرسي.

ويعد هذا النهائي الثاني في تاريخ إسبانيا، اذ حققت اللقب في 2010 على حساب هولندا.

بينما هذه المباراة النهائية الثانية على التوالي للأرجنتين والثالثة لليونيل ميسي ويطمح لتكرار إنجاز 2022 والتتويج باللقب مرتين على التوالي.

تشكيل إسبانيا المتوقع ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

قد يعتمد المدرب لويس دي لا فوينتي العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3 حارس المرمى أوناي سيمون الدفاع مارك كوكوريلا - أيمريك لابورت - باو كوبارسي - بيدرو بورو الوسط فابيان رويز- رودري - داني أولمو الهجوم أليكس بينيا - ميكيل أورايزبال - لامين يامال

تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026

من المتوقع أن يدخل المباراة ليونيل سكالوني بالتشكيل التالي:-