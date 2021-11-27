الانهيار مستمر.. يوفنتوس يخسر من أتالانتا في تورينو

تلقى يوفنتوس هزيمة جديدة، وهذه المرة أمام أتالانتا بهدف نظيف بقلب ملعب أليانز آرينا، بالمباراة التي أقيمت بالجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي.

وتأتي الهزيمة بعد أيام قليلة من هزيمة قاسية تلقتها كتيبة ماكسيميليانو أليجري على يد تشيلسي برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا بستامفورد بريدج.

هدف أتالانتا الوحيد اليوم أتى عبر دوفان زاباتا في الدقيقة 28 من الشوط الأول، بينما فشلت بعدها كل محاولات السيدة العجوز في العودة.

هذه هي الهزيمة الخامسة التي يتلقاها يوفنتوس هذا الموسم على الصعيد المحلي، وهو رقم تاريخي سلبي للغاية للبيانكونيري يكشف معاناته.

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الفوز رفع رصيد أتالانتا إلى النقطة 28 وحافظ على المركز الرابع، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 21 في المركز الثامن.

بات اليوفي يبتعد عن المتصدرين، نابولي وميلان، بفارق 11 قابلة للزيادة إن فازا أو تعادلا في هذه الجولة.

وكان مدرب يوفنتوس، أليجري، قد أكد في أكثر من مناسبة حاجته لتدعيمات شتوية كثيرة لإنقاذ الموسم ولعدم تكرار الموسم الماضي الكارثي.