Goal.com
مباشرالتذاكر
مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

القنوات الناقلة
البرازيل ضد مصر
البرازيل
مصر
المباريات الودية

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026..

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026 من هنا


يخوض منتخب مصر مباراته الودية ضد الفريق البرازيلي بهدف الوصول بأعلى مستوى ممكن إلى كأس العالم 2026.

المنتخب المصري متواجد في المجموعة السابعة والتي تضم أيضًا بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.


تشكيل البرازيل الرسمي لمواجهة مصر وديًا استعدادًا لكأس العالم 2026

اختار المدرب كارلو أنشيلوتي العناصر الآتية:

كأس العالم
البرازيل crest
البرازيل
البرازيل
المغرب crest
المغرب
المغرب
كأس العالم
بلجيكا crest
بلجيكا
بلجيكا
مصر crest
مصر
مصر



الخطة

4-2-3-1

حارس المرمى

أليسون بيكر

الدفاع

دوجلاس سانتوس - روجر إيبانيز - ماركينيوس - ويسلي

المحور

كاسيميرو - برونو جيماريش

الوسط

رافينيا - فينيسيوس جونيور - لوكاس باكيتا

الهجوم

إيجور تياجو

تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة البرازيل وديًا استعدادًا لكأس العالم 2026

أما حسام حسن فسوف يعتمد على الأسماء الآتية:



الخطة

4-3-3

حارس المرمى

مصطفى شوبير

الدفاع

محمد هاني - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - أحمد فتوح

الوسط

مروان عطية - مهند لاشين - مصطفى زيكو

الهجوم

محمود تريزيجيه - عمر مرموش - هيثم حسن





إعلان