بث مباشر .. شاهد مباراة قطر واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

شاهد البث المباشر لمباراة قطر واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27" من المصدر
يحتضن استاد الإنماء مواجهة المنتخب القطري أمام نظيره اليمني، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".
وبدأ المنتخب القطري البطولة بفوز على البحرين بهدفين نظيفين، بينما هزم اليمنيون بشكل مخيب أمام الإمارات بأربعة أهداف نظيفة.
ما القنوات الناقلة لمباراة قطر واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
القنوات الناقلة
المعلق
خالد الحدي
منتصر الأزهري
محمد الشامسي
فيصل الهندي
جعفر الصليح
فهد عريشي
محمد الهنائي
صلاح الحمداني
محمد العتيبي
تشكيل قطر ضد اليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"
التشكيل | 4-4-2
حارس المرمى
محمود أبو ندى
الدفاع
بيدرو ميجيل - أيوب العلوي - عيسى لاي - همام الأمين
الوسط
يوسف عبدالرزاق - خوخي بوعلام - حسن الهيدوس - كريم بوضياف
الهجوم
أكرم عفيف - هاشم علي
تشكيل اليمن ضد قطر في كأس الخليج العربي "خليجي 27"
التشكيل | 4-4-2
حارس المرمى
محمد أمان
الدفاع
حمزة الريمي - هارون الزبيدي - ممدوح بن عجا - رضوان الحبيشي
الوسط
رامي الوسماني - نواف عبدالله - طارق شهاب - عمر منصور جولان
الهجوم
عبدالواسع المطري - دماني ميلور
ترتيب قطر واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 27"
المجموعة ب
|#
|لعب
|ف
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|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|2
|1
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|0
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|1
|0
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|-4
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ت
خ
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|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
خ