بث مباشر .. شاهد مباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

شاهد البث المباشر لمباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27" من المصدر
يحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل مواجهة المنتخب العماني أمام نظيره الكويتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".
المنتخب العماني يمني النفس بتحقيق الانتصار وتعثر العراق لأجل التأهل إلى نصف النهائي، بينما ودّع الكويت البطولة بالخسارة من السعودية والعراق.
ما القنوات الناقلة لمباراة عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
القنوات الناقلة
المعلق
خالد الحدي
محمد السعدي
عيسى الحربين
محمد الشامسي
أحمد النفيسة
محمد الهنائي
محمد الكعبي
مشاري القرني
محمد العتيبي
علي خلف الشمري
تشكيل عمان ضد الكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"
التشكيل | 4-2-3-1
حراسة المرمى
إبراهيم المخيني
خط الدفاع
أمجد الحارثي - خالد البريكي - مصعب الشقصي - أحمد الكعبي
المحور
حارب السعدي - حسين الشحري
خط الوسط
جمال اليحمدي - عبدالسلام الشيكلي - ناصر الرواحي
خط الهجوم
عصام الصبحي
تشكيل الكويت ضد عمان في كأس الخليج العربي "خليجي 27"
التشكيل | 4-2-3-1
حراسة المرمى
عبدالرحمن الفضلي
خط الدفاع
راشد الدوسري - جاسم المطر - فهد الهاجري - معاذ الظفيري
المحور
عبدالعزيز مراد - خالد المرشد
خط الوسط
عيد الرشيدي - مهدي دشتي - محمد دحام
خط الهجوم
شبيب الخالدي
ترتيب عمان والكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"
المجموعة أ
|#
|لعب
|ف
|ت
|خ
|له
|عليه
|+/-
|نقاط
|المستوى
|1
|3
|2
|1
|0
|4
|0
|+4
|7
ت
ف
ف
|2
|3
|1
|2
|0
|4
|3
|+1
|5
ت
ف
ت
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
ف
خ
خ
|4
|3
|0
|1
|2
|1
|5
|-4
|1
خ
خ
ت