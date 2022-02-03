بث مباشر: شاهد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2022

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل| 4-3-3

تيبو كورتوا

ناتشو – دافيد ألابا – إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز

توني كروس – كاسيميرو – لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور – ماركو أسينسيو – رودريجو

تشكيل أتلتيك بيلباو:

التشكيل| 4-4-2

جولين أجيريزابالا

دي ماركوس – يراي ألفاريز - إنييجو مارتينيز – يوري

نيكو ويلياميز – داني جارسيا – ميكيل فيسجا – مونيايين

راؤول جارسيا - إينياكي ويليامز

ALINEACIÓN I Los 1⃣1⃣ leones que buscarán de inicio frente al @realmadrid una plaza en las semifinales de Copa. #AthleticRealMadrid 🏆 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/fVGPt4cQ4j — Athletic Club (@AthleticClub) February 3, 2022

ويحلم ريال مدريد بإعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 2013، وللمصادفة فإن المدرب الحالي، كارلو أنشيلوتي، كان آخر من حققه للوس بلانكوس.

الغلبة كانت دائمًا للنادي الملكي، ففاز في الثلاث مباريات، وهو ما يجعل المباراة بطابع ثأري للغاية بالنسبة للنادي الباسكي.

ستكون هذه المباراة هي الرابعة بين ريال مدريد وبيلباو هذا الموسم، بعد أن التقيا في الدوري الإسباني مرتين، وبنهائي كأس السوبر بالسعودية.

أهلًا ومرحبًا بكم في البث المباشر من موقع جول، لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، ضمن مباريات دور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا.