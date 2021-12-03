بث مباشر: شاهد مباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2021

تونس × سوريا

مباشر لحظة بلحظة

أهلًا بكم في البث المباشر بالفيديو لمباراة تونس وسوريا، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة كأس العرب 2021.

نجح المنتخب التونسي في تحقيق فوز عريض على موريتانيا بالجولة الأولى بخماسية، في حين أن سوريا تعرضت للخسارة أمام الإمارات بهدفين لهدف.

تشكيل منتخب تونس

التشكيل: 3-4-3

فاروق بن مصطفى

بلال العيفة، غيلان شعلالي، ياسين مرياح

فخر الدين بن يوسف، محمد علي بن رمضان، محمد أمين بن حميدة، فرجاني ساسي

هانبيال مجبري، سيف الدين الجزيري، فراس بلعربي

تشكيل منتخب سوريا

الخطة: 4-3-3

خالد الحجي عثمان

عمرو جينات، ثائر كروما، مؤيد الخولي، محمد صهيوني

أوليفر قسكو، يوسف محمد، محمد العنز

محمد عثمان، ورد السلامة، محمود البحر