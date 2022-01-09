بث مباشر: شاهد مباراة إنتر ولاتسيو في الدوري الإيطالي 2022
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يستقبل إنتر نظيره لاتسيو بملعب سان سيرو، في القمة التي تجمع بينهما لحساب الجولة 21 من الدوري الإيطالي.
ويدخل إنتر المباراة وهو في الوصافة بصورة مؤقتة بعدما لم يخض مباراة بولونيا الجولة الماضية بينما فاز ميلان بآخر لقائين.
لدى كتيبة المدرب سيموني إنزاجي 46 نقطة من 19 مباراة، والفوز على لاتسيو يعني لهم العودة مرة أخرى إلى الصدارة.
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أما لاتسيو مع المدرب الخبير ماوريتسيو ساري فيأتي في المركز الثامن برصيد 32 نقطة.
تشكيل إنتر
يبدأ المدرب سيموني إنزاجي بالتشكيل الآتي:
التشكيل | 3-5-2
سمير هاندانوفيتش
ميلان شكرينار - ستيفان دي فراي - أليساندرو باستوني
دينزل دومفريس - روبيرتو جاليارديني - مارسيلو بروزوفيتش - نيكولو باريلا - إيفان بريشيتش
أليكسس سانشيز - لاوتارو مارتينيز
تشكيل لاتسيو
يبدأ المدرب ماوريتسيو ساري بالتشكيل الآتي
التشكيل | 4-3-3
توماس ستراكوشا
آدم ماروشيتش - شتيفان رادو - لويز فيليبي - السيد هيساي
توما باتيتش - دانيلو كاتالدي - ميلنكوفيتش سافيتش
بيدرو - تشيرو إيموبيلي - فيليبي أندرسون