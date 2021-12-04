إنتر يقسو على مورينيو بثلاثية ويشعل المنافسة بالدوري الإيطالي

أشعل إنتر الدوري الإيطالي، وانتصر على روما دون مجهود بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية لحساب الجولة السادسة عشر من عمر السيري آ.

وشكلت هذه المواجهة نوعًا من أنواع "العواطف" الخاصة بالنسبة لجوزيه مورينيو مدرب روما، باعتبار أنها الأولى التي يواجه فيها فريقه إنتر رسميًا ومع فريق إيطالي آخر غيره.

لكن هذا لم يمنع النيراتزوري من "القسوة" على الاستثنائي، فأحرز هاكان تشالهانوجلو هدف المقدمة في الدقيقة 14، وتبعه إيدين دجيكو بهدف ثانٍ في الدقيقة 24 قتل آمال روما تقريبًا.

أوريجي .. أكثر من مجرد "الرابع"

ثم أتى الدور على المتألق دينزل دومفريس، إذ وضع الهولندي رصاصة الرحمة برأس مورينيو الحالم بالتعديل، بإحرازه للهدف الثالث في الدقيقة 39.

وكان ميلان قد فاز في وقت سابق على سالينتريانا بهدفين نظيفين، ليتصدر مؤقتًا جدول ترتيب الدوري الإيطالي لحين خوض نابولي مباراته.

بفوز إنتر، وصلت كتيبة سيموني إنزاجي للمركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة عن ميلان المتصدر، ونقطة عن نابولي صاحب المركز الثالث الذي يخوض مباراة عصيبة مع أتالانتا في غضون ساعات قليلة.

أما روما، فتكبد الهزيمة الثانية له على التوالي محليًا بعد الخسارة من بولونيا بهدف نظيف يوم الأربعاء، والسابعة له إجمالًا، وتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الخامس.