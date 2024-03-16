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دوري روشن السعودي
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مصعب صلاح

بث مباشر: شاهد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024

دوري روشن السعوديAl Hilal v Damac FCAl HilalDamac FCالقنوات الناقلة

البث المباشر لمباراة الهلال وضمك في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

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يستضيف ملعب المملكة أرينا مباراة الهلال وضمك في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

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مباراة هامة في موسم الهلال، حيث يتطلع الزعيم لمواصلة مشواره المثالي في البطولة السعودية والتي لم يمن فيها إلى الآن بأي هزيمة، ويقترب من حصد اللقب رقم 19 له في الدوري السعودي.

الهلال يمتلك سلسلة انتصارات امتدت إلى 28 مباراة على التوالي في رقم قياسي عالمي، وبدأت بعد التعادل مع ضمك في الدور الأول، لذلك يطمح الزعيم في ضم ضمك إلى قائمة ضحاياه.

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توقيت مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة الهلال وضمك في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 16 مارس 2024 على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة SSC SPORTS 1 HD بتعليق فهد العتيبي، بجانب قناة  SSC SPORT 5 HD بتعليق محمد حسين، أما عبر القناة المفتوحة  SSC SPORT 1 SD تأتي بتعليق أحمد النفيسة.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعيقالملعب
الهلال - ضمك
السبت 16 مارس 2024
22:00 السعودية، 21:00 مصر
SSC SPORT 1 HDفهد العتيبيالمملكة أرينا
شاهد
SSC SPORT 5 HDمحمد حسين
SSC SPORT 1 SDأحمد النفيسة

تشكيل الهلال لمباراة ضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024

قرر المدرب جورج جيسوس الدفع بالعناصر الآتية:

الخطة4-3-3
حارس المرمى
الدفاع
الوسط
الهجوم

تشكيل ضمك لمباراة الهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024

أما المدرب كوزمين كونترا فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة3-4-3
حارس المرمى
الدفاع
الوسط
الهجوم

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

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