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مصعب صلاح
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بث مباشر .. شاهد مباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"

كأس الخليج
القنوات الناقلة
السعودية ضد قطر
السعودية
قطر
الإمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية
قطر

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"

شاهد البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" من المصدر

يحتضن استاد الإنماء مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره قطر، ضمن منافسات نصف نهائي من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

المنتخب السعودي تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة ليواجه قطر وصيف المجموعة الثانية بعد التعادل مع الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة

المعلق

الكأس 1

خليل البلوشي

خالد الحدي

أبوظبي الرياضية 1

عامر عبدالله

عبدالله السعدي

السعودية الرياضية 1

فهد العتيبي

السعودية الرياضية 2

خالد المديفر

MBC 1

أحمد النفيسة

فهد عريشي

MBC Action

أحمد النفيسة

فهد عريشي

MBC شاهد

أحمد النفيسة

فهد عريشي

الشارقة الرياضية

موسى عيد

عمان الرياضية

حسن الهامشي

الكويت الرياضية

حماد العنزي

منصة شاشا

عبدالله الحربي

تشكيل المنتخب السعودي ضد قطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"

التشكيل | 4-2-3-1

حارس المرمى

محمد العويس

الدفاع

محمد محرزي -جهاد ذكري - عبدالإله العمري - متعب الحربي

المحور

ناصر الدوسري - محمد كنو

الوسط

همام الهمامي - صالح أبو الشامات - سلطان مندش

الهجوم

فراس بريكان


تشكيل قطر ضد المنتخب السعودي في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"

التشكيل | 4-3-2

حارس المرمى

محمود أبو ندى

الدفاع

همام الأمين - بوعلام خوخي - بيدرو ميجيل - أيوب العلوي

الوسط

أحمد فتحي - عاصم مادبو - كريم بوضياف

الهجوم

أكرم عفيف - المعز علي - يوسف عبد الرزاق


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