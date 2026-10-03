بث مباشر .. شاهد مباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"

شاهد البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27" من المصدر
يحتضن استاد الإنماء مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره قطر، ضمن منافسات نصف نهائي من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".
المنتخب السعودي تصدر المجموعة بالعلامة الكاملة ليواجه قطر وصيف المجموعة الثانية بعد التعادل مع الإمارات.
ما القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وقطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
القنوات الناقلة
المعلق
خليل البلوشي
خالد الحدي
عامر عبدالله
عبدالله السعدي
فهد العتيبي
خالد المديفر
أحمد النفيسة
فهد عريشي
أحمد النفيسة
فهد عريشي
أحمد النفيسة
فهد عريشي
موسى عيد
حسن الهامشي
حماد العنزي
عبدالله الحربي
تشكيل المنتخب السعودي ضد قطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"
التشكيل | 4-2-3-1
حارس المرمى
محمد العويس
الدفاع
محمد محرزي -جهاد ذكري - عبدالإله العمري - متعب الحربي
المحور
ناصر الدوسري - محمد كنو
الوسط
همام الهمامي - صالح أبو الشامات - سلطان مندش
الهجوم
فراس بريكان
تشكيل قطر ضد المنتخب السعودي في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 27"
التشكيل | 4-3-2
حارس المرمى
محمود أبو ندى
الدفاع
همام الأمين - بوعلام خوخي - بيدرو ميجيل - أيوب العلوي
الوسط
أحمد فتحي - عاصم مادبو - كريم بوضياف
الهجوم
أكرم عفيف - المعز علي - يوسف عبد الرزاق