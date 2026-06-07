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بث مباشر: شاهد مباراة المغرب والنرويج استعدادًا لكأس العالم 2026

المغرب ضد النرويج
المغرب
النرويج
المباريات الودية
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شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة المغرب والنرويج الودية استعدادًا لكأس العالم 2026..

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة المغرب والنرويج استعدادًا لكأس العالم 2026 من هنا

يخوض المنتخب المغربي مباراته الودية ضد منتخب النرويج بهدف الوصول لكأس العالم 2026 بأفضل شكل ممكن.

احتكاك من العيار الثقيل في ظل احتواء منتخب النرويج على لاعبين من الطراز الأول وأهمهم إرلينج هالاند ومارتين أوديجارد.

ويتواجد أسود أطلس ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل، وأسكتلندا، وهايتي التي تخوض أولى مشاركاتها في تاريخها.

من جهته، يستعد المنتخب النرويجي لخوض غمار المجموعة التاسعة التي تضم فرنسا، والسنغال، والعراق.

تشكيل المغرب الرسمي لمواجهة النرويج استعدادًا لكأس العالم 2026

اختار المدرب محمد وهبي العناصر الآتية:

كأس العالم
البرازيل crest
البرازيل
البرازيل
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المغرب
المغرب
كأس العالم
العراق crest
العراق
العراق
النرويج crest
النرويج
النرويج



الخطة

4-2-3-1

حارس المرمى

ياسين بونو

الدفاع

عيسى ديوب، شادي رياض، أشرف حكيمي، نصير مزراوي

المحور

نائل العيناوي، عز الدين أوناحي

الوسط

أيوب بوعدي، براهيم دياز، عبد الصمد الزلزولي

الهجوم

إسماعيل الصيباري

تشكيل منتخب النرويج الرسمية لمواجهة المغرب وديًا استعدادًا لكأس العالم 2026

أما ستوله سولباكن فسوف يعتمد على الأسماء الآتية:



الخطة

4-3-3

حارس المرمى

أورجان نايلاند

الدفاع

ديفيد مولر ولف، توربيورن هيغيم، كريستوفر آيير، جوليان رايرسون

الوسط

ساندير بيرج، كريستيان ثورستفيدت، مارتن أوديجارد

الهجوم

أنطونيو نوسا، إيرلينج هالاند، ألكسندر سورلوث


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