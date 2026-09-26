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مصعب صلاح
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بث مباشر .. شاهد مباراة الكويت والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

كأس الخليج
القنوات الناقلة
الكويت ضد العراق
الكويت
العراق
الكويت
العراق

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة الكويت والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

شاهد البث المباشر لمباراة الكويت والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27" من المصدر

يحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل مواجهة المنتخب العراقي أمام نظيره الكويتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وبدأ المنتخب السعودي البطولة بفوز صعب على الكويت بهدف نظيف، بينما تعادل العمانيون مع العراق في الجولة الأولى بهدف نظيف.

ما القنوات الناقلة لمباراة الكويت والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلة

المعلق

الكأس 1

خليل البلوشي

الكأس 2

سمير اليعقوبي

أبوظبي الرياضية 1

فارس عوض

أبوظبي الرياضية 2

محمد الشامسي

السعودية الرياضية 2

عبدالله الحربي

MBC Action

الشارقة الرياضية

محمد الهنائي

عمان الرياضية

محمد موسى

منصة شاشا

فهد العتيبي

الكويت الرياضية

حماد العنزي

تشكيل الكويت ضد العراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


التشكيل | 4-2-3-1

حارس المرمى

سعود الحوشان

الدفاع

راشد الدوسري - يوسف الحقان - عبدالعزيز ناجي - محسن فلاح

المحور

محمد دحام - خالد المرشد

الوسط

عذبي شهاب - ناصر فالح - مبارك الفنيني

الهجوم

يوسف ناصر


تشكيل العراق ضد الكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

التشكيل | 4-2-3-1

حارس المرمى

أحمد باسل


ابراهيم بايش - يوسف الإمام - زيد تحسين - ميرخاس دوسكي

المحور

زيدان إقبال - أمير العماري

الوسط

أحمد قاسم - محمد قاسم - علي جاسم

الهجوم

سيف رشيد


ترتيب الكويت والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"


المجموعة أ

#
لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
السعوديةالسعوديةالسعودية
110010+13
ف
2
العراقالعراقالعراق
20203302
ت
ت
3
عمانعمانعمان
10101101
ت
4
الكويتالكويتالكويت
201123-11
ت
خ
الجولة القادمة


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