بث مباشر .. شاهد مباراة الكويت والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

يحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل مواجهة المنتخب العراقي أمام نظيره الكويتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27".

وبدأ المنتخب السعودي البطولة بفوز صعب على الكويت بهدف نظيف، بينما تعادل العمانيون مع العراق في الجولة الأولى بهدف نظيف.

ما القنوات الناقلة لمباراة الكويت والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تشكيل الكويت ضد العراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"





التشكيل | 4-2-3-1 حارس المرمى سعود الحوشان الدفاع راشد الدوسري - يوسف الحقان - عبدالعزيز ناجي - محسن فلاح المحور محمد دحام - خالد المرشد الوسط عذبي شهاب - ناصر فالح - مبارك الفنيني الهجوم يوسف ناصر





تشكيل العراق ضد الكويت في كأس الخليج العربي "خليجي 27"

التشكيل | 4-2-3-1 حارس المرمى أحمد باسل

ابراهيم بايش - يوسف الإمام - زيد تحسين - ميرخاس دوسكي المحور زيدان إقبال - أمير العماري الوسط أحمد قاسم - محمد قاسم - علي جاسم الهجوم سيف رشيد





ترتيب الكويت والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 27"





المجموعة أ المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 السعودية السعودية 1 1 0 0 1 0 +1 3 ف 2 العراق العراق 2 0 2 0 3 3 0 2 ت ت 3 عمان عمان 1 0 1 0 1 1 0 1 ت 4 الكويت الكويت 2 0 1 1 2 3 -1 1 ت خ الجولة القادمة



