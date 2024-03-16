بث مباشر: شاهد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024

البث المباشر لمباراة الفتح والاتحاد في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر شاهد..

SHAHID

برجاء التسجيل والاشتراك لمشاهدة مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي عبر شاهد

يحل الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على الفتح في ملعب الأخير بالأحساء ضمن منافسات الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد لا يعيش أفضل فتراته في دوري روشن السعودي، ويتواجد في المركز الرابع ويبدو أنّه لن يتمكن من الاحتفاظ بلقبه.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الفتح والاتحاد في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

توقيت مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024

موعد مباراة الفتح والاتحاد في الجولة 24 من دوري روشن السعودي 2023-2024 هو يوم السبت 16 مارس 2024 على ملعب الفتح.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءُ بتوقيت مصر.

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

وخصصت الشبكة قناة SSC EXTRA 1 HD بتعليق كلًا من عيسى الحربين وراشد الدوسري.

كما يمكن مشاهدة المباراة على القناة المفتوحة SSC EXTRA 1 SD بتعليق علي الربيع.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد بتعليق فارس عوض.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب الاتحاد - الفتح السبت 16 مارس 2024 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC Extra 1 HD عيسى الحربين الفتح راشد الدوسري شاهد فارس عوض SSC Extra 1 SD علي الربيع

تشكيل الفتح لمباراة الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024

قرر المدرب سلافن بيليتش الدفع بالعناصر الآتية:

الخطة 4-3-3 حارس المرمى جاكوب ريني الدفاع قاسم الاجامي - عمار الدحيم - جايسون ديناير - سالم النجدي الوسط سعيد باعطية - مروان سعدان - مختار علي الهجوم عباس الحسن - لوکاس زیاد رایان - كريستيان تيو

تشكيل الاتحاد لمباراة الفتح في دوري روشن السعودي 2023-2024

أما المدرب مارسيلو جاياردو فسوف يعتمد على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3 حارس المرمى عبدالله المعيوف الدفاع أحمد حجازي - فيليبي لويز - حسن كادش - مد الله العليان الوسط فيصل الغامدي - نجولو كانتي - أحمد الغامدي الهجوم رومارينو - عبدالرزاق حمد الله - جوتا

SHAHID