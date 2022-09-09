بث مباشر: شاهد مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل 2022

مشاهد مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل 2022

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الهلال x الزمالك

مباشر لحظة بلحظة

Shahid

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الزمالك - الهلال الجمعة 9 سبتمبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر شاهد VIP

beIN Sports

AlKass

ONTIME Sports لوسيل

تتجه أنظار جمهور كرة القدم مساء اليوم، الجمعة، 9 سبتمبر إلى قطر لمتابعة قمة الزمالك والهلال في كأس سوبر لوسيل 2022 والذي يجمع بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي.

الفريقان سبق وتواجها في النسخة السابقة من البطولة والتي عُرفت بالسوبر المصري السعودي وانتصر الزمالك بهدفين لهدف.

شاهد مباراة الزمالك والهلال السعودي في كأس لوسيل 2022

تشكيل الزمالك

التشكيل| 4-2-3-1

سوف يبدأ فيريرا بالتشكيل الآتي

محمد عواد

أحمد فتوح - محمود الونش - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

محمد عبد الغني - إمام عاشور

سيد نيمار - شيكابالا - أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري

تشكيل الهلال

التشكيل| 4-3-3

أما رامون دياز فسوف يعتمد على العناصر الآتية

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني - علي آل بليهي- محمد جحفلي - سعود عبد الحميد

جوستافو كويلار - سلمان الفرج - أندي كاريلو

سالم الدوسري - أوديون إيجالو - موسى ماريجا